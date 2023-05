Dystans 10-krotnego Ironmana wydaje się abstrakcją. 38 kilometrów do przepłynięcia, 1800 km do przejechania na rowerze i na deser jeszcze 422 km biegu - tak wygląda pełna trasa. Robert Karaś - ekstremalny triathlonista, od niedawna także freak fighter związany z federacją Fame MMA oraz partner znanej aktorki Agnieszki Włodarczyk - podejdzie do tego nadludzkiego wyzwania po raz kolejny. Tym razem w Brazylii. Konkretnie na plaży w Rio de Janeiro, gdzie w sobotę rozpoczną się zawody 10-krotnego Ironmana.

Najpierw był strażakiem

Karaś to były strażak, który został zawodowym triathlonistą. Paradoksalnie to jednak jego pierwszy zawód pchnął go do wykonywania tego ekstremalnego sportu. W 2015 roku został bowiem mistrzem świata... strażaków w triathlonie. Dystans 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42 km biegu pokonał w osiem godzin, 50 minut i 20 sekund.

W kolejnych latach Karaś startował zarówno w podwójnym, potrójnym, jak i w pięciokrotnym Ironmanie, które wygrywał i pobijał poprzednie rekordy świata. Ogromną popularność zyskał po zdobyciu rekordu świata w potrójnym triathlonie. Latem zeszłego roku wystartował w 10-krotnym Ironmanie. Wiele wskazywało, że przekroczy kolejną granicę ludzkich możliwości i znowu pobije rekord świata. Niestety problemy zdrowotne, a w zasadzie to nawet bardziej decyzja lekarzy zmusiła go do wycofania się ze szwajcarskich zawodów. Już po pływaniu, które ukończył w ekspresowym tempie i jeździe na rowerze - dokładnie na 65. km trasy biegowej, kiedy lekarze zakazali mu dalszej rywalizacji.

"Kocham, gdy mnie dojeżdża w trudnych momentach"

"Bardzo dziękuję za to wsparcie, za te miłe słowa, które wysyłacie. Mam krótkie sprostowanie. Czuję się dobrze. Widziałem, że piszą o wyczerpaniu czy problemach z kręgosłupem. Miałem operację, to były urologiczne sprawy. Uaktywniło się to na rowerze i nie dało już rady biec. Czułem się znakomicie psychicznie, wykonywaliśmy wraz z teamem super robotę. Trzeba zrobić jeszcze jedną operację, żeby się zagoiło. Do zobaczenia na kolejnych wyścigach!" - napisał Karaś w sierpniu na Instagramie. I aż trudno w to uwierzyć, ale nawet dobę po tym jak wycofał się z wyścigu, nadal był jego liderem.

Ekstremalny triathlon to już taka dyscyplina - jak pisał Antoni Partum na Sport.pl - że wielu startujących nawet nie zbliża się do mety, a ból jest nieodłącznym elementem tej układanki. - Ból ma wiele rodzajów, a ja poznałem każdy. Ból bywa piękny, np. ból sportowy. I właśnie taki ból kocham. Kocham, gdy mnie dojeżdża w trudnych momentach, bo wiem, jak przekuć to w coś pozytywnego, w moją broń. Chciałbym, żeby każdy spróbował zaprzyjaźnić się z bólem. Wtedy można wiele razem zdziałać - tłumaczy Karaś.

Gdy dziennikarze dopytują go o najtrudniejsze momenty, najczęściej wskazuje dwie sytuacje. - Pamiętam, to był rowerowy etap. Warunki były paskudne, bo padał silny deszcz, a żwirek z asfaltu przedostawał się pod strój. I ścierał mi skórę. Całe jaja miałem we krwi, a jechałem na wąskim siodle przez 30 godzin. Kiedyś też biegałem przez 20 godzin ze złamaną ręką. To było trudne - mówił Karaś.

Bolało od samego patrzenia. "Myślę, że znowu się zerwały"

Karaś doskonale zaprzyjaźnił się bólem. To zresztą było widać nie tylko w ekstremalnych zawodach triathlonowych, ale też w oktagonie. Podczas lutowej gali Fame MMA 17, gdzie Karaś mimo kontuzji kolana pokonał jednogłośnie na punkty Filipa "Filipka" Marcinka. - Myślę, że więzadła znowu się zerwały - powiedział Karaś po walce, kiedy przyznał - co zresztą było widać już w trakcie i bolało od samego patrzenia - że kolano w trakcie walki "wypadło" mu kilkukrotnie. - Wyrzygałem płuca, dałem z siebie wszystko, ale Karaś był lepszy - "Filipek" oddał rywalowi szacunek.

Mimo kontuzji kolana Karaś zaliczył udany debiut w Fame MMA, a więc największej freak fightowej federacji w Polsce, która teraz została jego głównym sponsorem podczas ekstremalnych zawodów w Brazylii. "Sobota, 20 maja to nie tylko dzień gali Fame 18. Tego dnia również Robert Karaś staje do walki. Ponownie zmierzy się z dystansem dziesięciokrotnego Ironmana. I ponownie zrobi wszystko, by pobić aktualny rekord świata" - napisała federacja na Instagramie.

Fame MMA przebiło kolejną granicę. "Jesteście nienormalni". Sztos

Dla uzmysłowienia, z jakim wyzwaniem teraz mierzy się Karaś, Fame MMA w swoich mediach społecznościowych dodała: "Jeśli ciężko Ci sobie wyobrazić ten dystans, wystarczy, że przejdziesz się wzdłuż granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą - mniej więcej taki dystans musi właśnie pokonać Robert. A wszystko w upalnej Brazylii, gdzie obecnie temperatura wynosi średnio 25 stopni Celsjusza".

Relacje ze zmagań "Żelaznego Człowieka" - jak Fame MMA nazywa Karasia - będzie można śledzić na oficjalnych profilach federacji w mediach społecznościowych.