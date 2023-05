Polski klub szokuje. 34 lata hegemonii. Niebywała passa

Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie są rozgrywane od 1927 roku. Niebawem rozgrywki będą więc mogły poszczycić się stuletnią tradycją. W tym roku złotego medalu bronią hokeiści Grunwaldu Poznań, który nieprzerwanie od 2015 roku jest na tronie. Przed poznańskim klubem szansa na dziewiąte mistrzostwo z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie były początki Fame MMA? "Spojrzałem na liczby po walce Saleta vs Najman"

Grunwald Poznań prawdziwym hegemonem w Polsce. Żaden klub nie jest lepszy

Grunwald Poznań może pochwalić się także pewnym imponującym rekordem. Od 34 lat hokeiści tej drużyny co roku nie schodzą z podium mistrzostw Polski i zdobywają medal. Passa została zapoczątkowana brązem w 1989 roku. Jeśli teraz znów poznaniacy będą w czołowej trójce, będą świętować mały jubileusz 35 lat z rzędu z medalem. Są na bardzo dobrej drodze do tego osiągnięcia, po 12. kolejkach ligowych prowadzą w tabeli.

Nie żyje polski multimedalista. Wygrał igrzyska olimpijskie, ale go zdyskwalifikowano

Tak dobrej serii nie ma żadna inna drużyna w Polsce w żadnej dyscyplinie. Grunwald Poznań wyrasta więc na prawdziwego hegemona. Najbliżej osiągnięcia klubu z Wielkopolski jest Wisła Płock, która od 1990 roku nie schodzi z podium mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Kilka dni temu, bo 13 maja, w Płocku obchodzono nawet 33. rocznicę pierwszego medalu w historii.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Grunwald Poznań 26 razy był mistrzem Polski. W Wielkopolsce mają wielkie tradycje

Wracając jednak do Grunwaldu Poznań, który jest najlepszą drużyną w Polsce pod względem medali z rzędu, to warto zwrócić uwagę też na łączną liczbę podiów. W blisko 100-letniej historii rozgrywek poznaniacy kończyli rywalizację w czołowej trójce 54 razy. Aż 26-krotnie Grunwald był mistrzem Polski, a do tego należy dorzucić jeszcze 18 srebrnych medali i 10 brązowych.

Ilumżynow twierdzi, że został porwany przez kosmitów. "Po chwili byłem w ich statku"

Hokej na trawie ma bardzo bogatą tradycję w Wielkopolsce. Oprócz Grunwaldu regularnie na podium mistrzostw Polski stawali także Warta Poznań, Lech Poznań, AZS Politechnika Poznańska czy też AZS AWF Poznań. W rozgrywkach brały udział także inne kluby z Poznania - WKS, Czarni czy też Pocztowiec Poznań. Jednak to Grunwald jest obecnie najlepszym zespołem nie tylko w tym województwie, ale też w całym kraju.