Rosjanin twierdzi, że został porwany przez kosmitów. "Po chwili byłem w ich statku"

Kirsan Ilumżynow jest bardzo znaną osobą w środowisku szachowym. Rosjanin w latach 1995-2018 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i przez lata propagował tę dyscyplinę sportu. W tym czasie sponsorował też kilka imprez mistrzowskich. Działacz w 2018 roku nie zdecydował się na ponowne kandydowanie na stanowisko prezydenta federacji. Teraz dał o sobie znać poprzez bardzo kontrowersyjne wypowiedzi.

Ilumżynow opowiedział o porwaniu przez kosmitów. "Początkowo myślałem, że to sen"

W rozmowie z portalem sport24.ru Ilumżynow stwierdził, że został porwany przez kosmitów. Do zdarzenia miało dojść we wrześniu 1997 roku w Moskwie. Działacz opowiedział, jak przebiegały te wydarzenia. - Wezwali mnie na balkon. Wyszedłem i po chwili znalazłem się na ich statku. To wszystko jest proste - rozpoczął.

- Zapytałem, dlaczego się nie otwierają i nie opowiadają wszystkim o sobie. Jeden z nich odparł: "Cóż, nie komunikujesz się z mrówkami. Wasz poziom cywilizacji jeszcze nie dojrzał". Kiedy wróciłem do domu, początkowo myślałem, że to sen - dodał.

Rosjanin początkowo nie chciał poruszać tego tematu, jednak został zmuszony do opowiedzenia o kontakcie z kosmitami. - Później przybyli jednak ponownie i zaczęli pytać: "Dlaczego nic o nas nie powiedziałeś? Dlaczego milczysz? Boisz się?" - powiedział.

Ilumżynow stwierdził również, że nie jest jedyną osobą, która miała kontakt z istotami pozaziemskimi. - Kilku prezydentów państw powiedziało mi, że mieli kontakt z kosmitami. Nie mówią tego publicznie, bo obawiają się, że zostaną uznani za szaleńców - podsumował.

Ze względu na rosyjską agresję w Ukrainie sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni przez większość federacji z międzynarodowej rywalizacji. To spowodowało, że Federacja Szachowa Rosji (FCR) zdecydowała się na rezygnację z członkostwa w Europejskiej Unii Szachowej (ECU). Od 1 maja Rosjanie zostali oficjalnie członkami Azjatyckiej Federacji Szachowej (ACF).