Brazylijski zawodnik MMA zginął po awanturze z funkcjonariuszem. Dwie wersji wypadków

Mauro Chaulet (13-9) występował głównie na lokalnych galach w Brazylii, ale również kilka razy brał udział w wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Ostatni pojedynek stoczył w maju ubiegłego roku, kiedy na gali Cage Fury przegrał przez techniczny nokaut z Manoelem Sousą (10-0).

Nie żyje Mauro Chaulet. Został zastrzelony podczas awantury w barze przez funkcjonariusza policji

Jak poinformowało Radio Guiaba, w niedzielę 7 maja 34-latek wdał się w bójkę z funkcjonariuszem policji w jednym z barów w brazylijskim Porto Alegre. Powodem scysji miała być kłótnia partnerek obu mężczyzn. Podczas sporu obaj sięgnęli po broń. Nie wiadomo, kto rozpoczął strzelaninę, natomiast są dwie wersje zdarzeń.

Według świadków to Chaulet jako pierwszy oddał celny strzał w pachwinę policjanta. Funkcjonariusz również odpowiedział ogniem, trafiając zarówno w Brazylijczyka, jak i jego partnerkę. Następnie były zawodnik szybko zabrał dziewczynę, wsiadł z nią do auta i chciał uciec z miejsca zdarzenia. Podczas pościgu uległ wypadkowi i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Partnerka Chauleta przedstawia inną wersję. Według niej to policjant jako pierwszy wyciągnął broń, celując w Brazylijczyka. Ten, zasłaniając twarz, obniżył dłoń funkcjonariusza, który w tym momencie oddał strzał we własną nogę. Podczas ucieczki policjanci mieli cały czas ostrzeliwać auto Chauleta, a kiedy doszło do wypadku, to podeszli do samochodu i wymierzyli kilka celnych strzałów w byłego zawodnika.

Policjant wspólnie z partnerką zmarłego zostali przewiezieni do szpitala, gdzie oboje przeszli operacje, które powinny im przywrócić pełną sprawność. Kobieta otrzymała dwa strzały w brzuch.

"Niestety dzisiaj straciliśmy kolejną wspaniałą osobę, ofiarę powtarzającej się każdego dnia brutalnej przemocy w Brazylii. Byłeś wyjątkowy i nigdy nie zostaniesz dla nas zapomniany" - przekazała na Instagramie reprezentująca Chauleta grupa menadżerska Team Goat Managment.