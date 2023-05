Polacy zaliczą wielką wpadkę? Stadion na igrzyska wciąż w budowie. Nie zdążymy?

Igrzyska Europejskie w Krakowie to jedna z najważniejszych sportowych imprez rozgrywanych w naszym kraju w 2023 roku. W stolicy Małopolski i kilku ościennych miejscowościach mają pojawić się tysiące sportowców, rywalizujących w kilkudziesięciu konkurencjach.

Problemy ze stadionem w Tarnowie

Niestety nie wszystko idzie po myśli organizatorów wydarzenia. Choć przygotowania do zawodów rozpoczęły się już kilka lat temu, nie wszystkie areny są już gotowe, pochłaniając zdecydowanie więcej funduszy, niż wcześniej zakładano.

Największym problemem jest obecnie stadion budowany na tarnowskich Mościcach. Obiekt budowany na tyłach areny żużlowo-piłkarskiej wciąż świeci surowymi murami i nadal nie jest gotowy na przyjęcie zawodników. Do ukończenia pozostały między innymi sanitariaty dla sportowców, które są konieczne do rozegrania jakiejkolwiek rywalizacji.

Największym problem jest pogoda. Do sukcesu potrzebna jest wyższa temperatura i mniejsza wilgotność. Obawy nasze budzi głównie to, co dotyczy technologii. Jeśli wytynkujemy pewne elementy na drugim piętrze, to tynki zdążą wyschnąć, podobnie jak wylewki, żebyśmy mogli położyć wykładzinę, płytki i tak dalej. To takie obawy. Robimy jednak wszystko, żeby zdążyć - powiedział przedstawiciel tarnowskiego urzędu miasta Rafał Nakielny w rozmowie z Radiem Kraków.

Wielka impreza z wieloma gwiazdami

Igrzyska Europejskie w Krakowie mają rozpocząć się już za 39 dni, 21 czerwca, a zakończą się 2 lipca. W tym czasie kibice będą mogli oglądać rywalizację najlepszych zawodników na świecie w takich dyscyplinach jak skoki narciarskie, piłka nożna plażowa, koszykówka 3x3 czy lekkoatletyka.