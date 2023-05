Skandaliczna decyzja IWF. Rosja i Białoruś wrócą do rywalizacji

Rosja i Białoruś zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji w sporcie po agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym zeszłego roku. Jednak z każdym kolejnym miesiącem sportowcy z tych krajów są coraz bardziej i coraz mocniej dopuszczani do rywalizacji. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MKOl Rosjanie i Białorusini mają zostać dopuszczeni do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jeśli podpiszą przygotowaną deklarację. Dzięki temu będą mogli startować w zawodach pod neutralną flagą.

Równie skandaliczną decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Judo (IJF), dopuszczając Rosjan i Białorusinów do mistrzostw świata. Wtedy ukraiński trener Witalij Dubrowa mówił o "zwycięstwie rosyjskich rubli". A na tym nie koniec.

Kolejna federacja dopuszcza Rosję i Białoruś. "Najlepsza możliwa równowaga"

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) poinformowała w oficjalnym komunikacie, że zastosuje się do wytycznych MKOl-u i dopuści zawodników z Rosji i Białorusi do rywalizacji w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku. "Ta decyzja, również mocno popierana przez Komisję Zawodników, stanowi najlepszą możliwą równowagę między utrzymaniem solidarności z Ukrainą a potrzebą zachowania możliwości do uprawiania sportu dla wszystkich sportowców" - czytamy w komunikacie.

IWF dodaje, że niezależne agencje przeprowadzą indywidualne kontrole wszystkich sportowców posiadających rosyjskie oraz białoruskie paszporty. "Od początku tego głębokiego kryzysu, który wpływa na rywalizację międzynarodową, IWF uważnie przestrzega zaleceń MKOl-u" - dodaje federacja. Warto dodać, że wcześniej podobną decyzję podjęły federacje związane z judo, tenisem stołowym czy triathlonem. Do wytycznych MKOl-u nie zastosowały się m.in. federacje związane z koszykówką czy lekkoatletyką.

Warto dodać, że wcześniej Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF) nie dopuściła zawodników z Rosji i Białorusi do mistrzostw Europy, które trwały od 15 do 23 kwietnia w Armenii.