Szczere wyznanie 7-krotnego mistrza świata: Piłem i paliłem, aby przeżyć kolejny dzień

- Miałem wielkie przerwy. Straciłem sześć-siedem lat przez picie i palenie marihuany. Potem jeszcze cztery lata na to, by poradzić sobie z rzeczami, które nie dotyczyły sportu, a z którymi sobie kompletnie nie radziłem - powiedział siedmiokrotny mistrz świata w snookerze Ronnie O'Sullivan.

- Nie byłem skupiony na snookerze. Podejrzewam, że wiele osób mierzyło się z podobnymi problemami, ale ja przez 10 lat nie zrobiłem wiele. Nie trenowałem, nie miałem w głowie przestrzeni do myślenia o snookerze i zwyciężaniu - dodał.

Anglik jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych zawodników na świecie. Więcej tytułów mistrzowskich od O'Sullivana zdobyli tylko jego rodacy: Joe Davis (15) oraz Fred Davis i John Pulma (po 8).

Ale Anglik musiał przejść bardzo długą drogę, by zdobyć pierwszy tytuł w 2001 r. O'Sullivan jako nastolatek wychowywał się bez rodziców, którzy trafili do więzienia. 47-latek zmagał się z uzależnieniami i depresją, o których opowiedział w autobiografii.

O'Sullivan opowiedział o depresji i uzależnieniach

- Piłem i paliłem, by przeżyć każdy kolejny dzień. Straciłem pewność siebie, musiałem być pod wpływem różnych substancji, by odnajdywać się w towarzystwie. Kiedy byłem trzeźwy, nie wiedziałem, jak radzić sobie w najprostszych sytuacjach. Byłem bardzo niespokojny. Zastanawiałem się, jak mam żyć w trzeźwości - powiedział O'Sullivan.

- To było dziwne. Wielu rzeczy uczyłem się od nowa. Zajęło mi to dużo czasu, ale kiedy doszedłem do końca tej drogi, zdałem sobie sprawę, że muszę zmienić swoje życie. Ale do dzisiaj nie potrafię odnaleźć się w pewnych sytuacjach. Uwielbiam codziennie biegać z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy umieścicie mnie w gronie nieznanych mi osób, ucieknę do rogu - dodał.

- Kocham swój zawód i on powstrzymuje mnie przed wychodzeniem na miasto. Pójście na odwyk nauczyło mnie, czym jest szczęście. Od 2000 r. jestem szczęśliwym człowiekiem - zakończył angielski mistrz.