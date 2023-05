Nie stać ich na igrzyska. Robią takie rzeczy, by na nich wystąpić. "Jak daleko to zabrnie?"

Nieco ponad 14 miesięcy dzieli nas od rozpoczęcia igrzysk w Paryżu. Podczas tego prestiżowego wydarzenia zawodnicy będą rywalizować w 38 dyscyplinach. Jedną z nich będzie pływanie artystyczne, w którym chcą wystąpić meksykańskie zawodniczki. Nie mają jednak funduszy, by odpowiednio przygotować się do imprezy. Znalazły jednak pomysł, jak pozyskać niezbędne środki.

Meksykańskie pływaczki sprzedają stroje i ręczniki, aby przygotować się do IO. "Jak daleko to zabrnie?"

Na początku roku szefowa Krajowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu (CONADE) Ana Guevara poinformowała, że organizacja wstrzymuje wsparcie finansowe dla zawodników ze względu na prezesa Meksykańskiej Federacji Pływackiej Kirila Todorova, który został oskarżony o defraudację.

Meksykańskie pływaczki, szukając sposobu, by jednak znaleźć środki na przygotowania do igrzysk, postanowiły, że będą sprzedawać swoje stroje kąpielowe, jak i ręczniki. - Stworzyłyśmy tę inicjatywę, aby móc sfinansować wszystko, czego będziemy potrzebowały, bo nie wiemy, jak daleko to jeszcze zabrnie. Zostałyśmy poinformowane, że dopóki sytuacja się nie wyjaśni, wszystkie środki na wydarzenia sportowe zostały wstrzymane. Jako sportowcy nie mamy na to wpływu i nic nie możemy zrobić - powiedziała dla agencji Reutera trzykrotna uczestniczka IO w barwach Meksyku Nuria Diosdado.

Projekt Meksykanek wzbudził zainteresowanie znanego ze sponsorowania sportowców biznesmena Carlosa Slima, który zdecydował się pomóc zawodniczkom. Jego wsparcie pozwoliło na wyjazd do Egiptu, gdzie w najbliższy weekend odbędą się mistrzostwa świata w pływaniu artystycznym.

Konflikt pomiędzy krajową federacji z CONADE zmusił też innych pływaków do działań w celu zdobycia funduszy. Meksykanie rywalizujący w skokach do wody nagrali specjalny film z prośbą o datki, natomiast olimpijczyk z Tokio Kevin Berlin wprowadził na rynek własną markę kawy.

- Te wszystkie działania muszą sprawić, że wszyscy zrozumieją, jak dużo dla nas znaczy występ na zawodach. Mamy w kraju całą armię sportowców, trzeba tylko wykonać odpowiednie ruchy przy biurku, żeby wszystko działało jak należy - zakomunikowała Diosdado.

Międzynarodowa Federacja Pływacka zobowiązała się pomóc pływakom w przygotowaniach do mistrzostw świata, które odbędą się latem w japońskiej Fukuoce.