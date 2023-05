Skandal na MŚ. Rosjanie oskarżają Ukraińców o prowokację. "Kompromitacja"

Tym emblematami były pasiaste wstążki świętego Jerzego. Tzw. gieorgijewskie lentoczki noszone zwykle dla upamiętnienia uczestników II wojny światowej podczas obchodów w Rosji Dnia Zwycięstwa, ale w Ukrainie i Gruzji uznawane za przejaw rosyjskiego nacjonalizmu i separatyzmu. A także za symbol rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podczas mistrzostw świata w judo, które w minioną niedzielę rozpoczęły się w Dosze i potrwają do 14 maja, wstążki św. Jerzego zostały przyuważone na ubraniach trójki kibiców. To był gest wbrew wcześniejszym obietnicom Rosjan i wytycznym MKOl, że na zawodach sportowych nie mogą pojawiać się żadne rosyjskie flagi czy symbole narodowe. I dotyczy to nie tylko sportowców, lecz także kibiców na trybunach.

Żurowa grzmi: Ukraina zawsze będzie prowokować

Gdy organizatorzy zawodów w Dosze zauważyli nielegalne symbole, najpierw poprosili kibiców o ich usunięcie ze strojów. Gdy spotkali się z odmową, wyprosili ich z hali. Szef rosyjskiej federacji judo (FDR) Siergiej Sołowiejczyk szybko skomentował cały skandal. Przyznał, że ochrona po prostu wykonywała swoją pracę i postąpiła słusznie. - Wiadomo, że każdy ma prawo ubierać się, jak chce. Ale organizatorzy też mają prawo przestrzegać zasad MKOl. A te mówią jasno, że na obiektach sportowych nie powinno prezentować się żadnych symboli - mówi Sołowiejczyk.

Głosy w Rosji są jednak mocno podzielone. Swietłana Żurowa skandal w Dosze nazywa kolejną prowokacją ze strony Ukraińców. - Sami organizatorzy z trudem zauważyli wstęgi św. Jerzego - mówi była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana do Dumy. - Ukraina zawsze będzie monitorować takie rzeczy i prowokować podobne sytuacje, aby jeszcze bardziej doprowadzić do naszej izolacji - dodaje Żurowa cytowana przez agencję TASS.

"Przyszli ze wstążkami św. Jerzego i ja ich za to szanuję"

Żurowa idzie o krok dalej. Sugeruje, że wstążki św. Jerzego mogli założyć... Ukraińcy. A nawet jeśli nie Ukraińcy, to osoby specjalnie przez nich przeszkolone. - We wszystkich miejscach, gdzie przebywają nasi sportowcy, tego typu prowokacje organizuje tylko Ukraina. Zaczęło się jeszcze przed aneksją Krymu, a później z roku na rok tego typu sytuacje tylko się mnożą - wścieka się Żurowa.

Głos zabrał też Dmitrij Swiszczew, przewodniczący komisji Dumy do spraw kultury fizycznej i sportu, który wręcz pochwalił kibiców, że pojawili się na trybunach z symbolami rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Przyszli ze wstążkami św. Jerzego i ja ich za to szanuję, bo pokazali swoje przywiązanie do pamięci swojego narodu i swoich przodków - mówi Swiszczew w rozmowie z rosyjskim "Sport Expressem".

Swiszczew skandal ze wstążkami św. Jerzego w Dosze nazywa niesportowym. - Obarczam za to naszych kolegów z innych federacji, którzy poinformowali organizatorów, że w hali są kibice z przypiętymi wstążkami. Oczywiście wiem, że istnieją ograniczenia w stosunku do naszych sportowców, ale uważam, że organizatorzy nie mają prawa tego samego wymagać od kibiców. Tym bardziej że zachowywali się z godnością. Nie prezentowali i nie wykrzykiwali żadnych haseł, nie wywołali też żadnego skandalu. Wszyscy przecież wiedzą, że w maju obchodzimy święto wszystkich Rosjan i innych krajów byłego ZSRR - przypomina Swiszczew.

Judo to nie jest jedyny sport, który dopuścił Rosjan do zawodów

Ukraińcy, gdy dowiedzieli się, że międzynarodowa federacja judo (IJF) zezwoliła Rosjanom na występ w Dosze, wycofali się z zawodów. To jednak nie przeszkadza teraz Żurowej, by snuć dziwne teorie. - Organizatorzy nie chcą, by Rosjanie brali udział w zawodach, bo po prostu boją się, że nawet nie tyle ukraińscy sportowcy, ile specjalnie przeszkoleni ludzie jakoś sprowokują tego typu sytuacje. Ponieważ nie potrzebują takich problemów, uznają, że łatwiej jest nam odmówić udziału w zawodach. To całkowicie jasne, że teraz mamy do czynienia z kolejną tego typu prowokacją ze strony Ukrainy, która ma sprawić, że my i cały świat zatańczymy do ich melodii. Pytanie tylko, jak długo świat to wszystko jeszcze wytrzyma - zastanawia się Żurowa.

Na razie ten świat wytrzymuje i widzi, co armia Władimira Putina robi w Ukrainie. Juto to jednak nie jest jedyny sport, który dopuścił już Rosjan i Białorusinów do zawodów. W piątek w Batumi rozpocznie się Puchar Świata we florecie kobiet, gdzie mają pojawić się rosyjskie sportsmenki. Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) co prawda w czwartek poinformowała, że wyklucza z rywalizacji mistrzynie i mistrzów olimpijskich w szabli - m.in. Sofię Wielikę, Sofię Pozdniakową, Olgę Nikitinę, Jana Jegoriana, Kamila Ibragimowa czy Weniamina Reszetnikowa - którzy mają powiązania z putinowską armią, ale oprócz nich są też inni rosyjscy sportowcy. Może nie tak utytułowani i utalentowani, ale mogący brać udział w międzynarodowych zawodach.

Rosjanom to oczywiście się nie podoba. - FIE kompromituje się tym, że odmawia udziału w zawodach naszym wybitnym sportowcom, którzy gloryfikowali światową szermierkę. Przyczynili się do jej popularyzacji i dali kibicom świetne występy na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. To naruszenie ich praw, które nie powinno mieć miejsca we współczesnym sporcie - twierdzi rosyjski minister sportu Oleg Matycin.