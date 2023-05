W Milionerach padło pytanie o reprezentację Polski. Okazało się zbyt trudne

Kilka dni temu w programie "Milionerzy" pojawiło się pytanie na temat igrzysk olimpijskich. Nie dziwi zatem fakt, że uczestnicy teleturnieju coraz częściej muszą być przygotowani na zagadnienia ze świata sportu. Nie inaczej było również podczas środowej transmisji. Kobieta została zapytana o ostatnie spotkanie reprezentacji Polski.

Uczestniczka milionerów dostała pytanie o reprezentację Polski. Poprosiła publiczność o pomoc

Uczestniczką ostatniego programu była pani Julia z Gdańska. Nie miała łatwego zadania, ponieważ już na pierwszym pytaniu musiała skorzystać z koła ratunkowego. Ponownie potrzebowała pomocy, kiedy prowadzący Hubert Urbański zadał jej pytanie o marcowy mecz reprezentacji Polski z Albanią (1:0).

"Kto w marcu 2023 r. w meczu z Albanią w trakcie eliminacji do Euro strzelił zwycięskiego gola dla Polski?" - zapytał. Kobieta miała do dyspozycji cztery odpowiedzi: A - Jan Bednarek, B - Piotr Zieliński, C - Robert Lewandowski, D - Karol Świderski.

Pani Julia nie ukrywała, że nie interesuje się piłką nożną, ale była skłonna już zaznaczyć odpowiedź C - Robert Lewandowski. Na szczęście poprosiła o pomoc publiczność zgromadzoną na sali, która poprawnie wytypowała poprawną odpowiedź D - Karol Świderski.

To nie pierwsze taka sytuacja w ostatnim czasie, kiedy uczestnik musi się zmierzyć z tematyką piłki nożnej. Nie tak dawno kontrowersyjne pytanie o koneksje byłego selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza z "Fryzjerem" otrzymał Mateusz z Krakowa.

Najbliższe starcie reprezentacji Polski odbędzie się 16 czerwca, kiedy na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzy się z Niemcami.