Wybiegł na ulicę i zaatakował rybaka. Był kompletnie nagi. Teraz tłumaczy

22-letni Australijczyk narobił sobie gigantycznych problemów. Młody surfer wybrał się niedawno na wyprawę surfingową do lokalnego kurortu na wyspę Simeulue, która jest położona w prowincji Aceh w Indonezji. W czwartek niespodziewanie zaatakował jednego z miejscowych rybaków Ediego Rona, który jechał na motocyklu. Poszkodowany wskutek wypadku doznał poważnego złamania i musiano mu założyć na nodze aż 50 szwów. Risby-Jones podczas incydentu miał znajdować się pod wpływem alkoholu, przez co mogą go spotkać dodatkowe konsekwencje. Ale to nie wszystko.

Pijany surfer zaatakował miejscowego rybaka. Był kompletnie nagi. Grozi mu 40 batów i więzienie

Jak twierdzi dziennik "Daily Mail", Risby-Jones upił się w nocy z czwartku na piątek w swoim pokoju hotelowym w Moon Beach Resort, po czym nagle wpadł w szał. "Według osób obecnych w miejscu zdarzenia, mężczyzna wybiegł z hotelu kompletnie nagi, krzycząc i wywołując zamieszanie" - zakomunikował szef policji na wyspie Simeulue AKBP Jatmiko.

W miejscu zdarzenia obowiązuje prawo zgodne ze zbiorem zasad zawartych w Koranie, które jasno mówi o zakazie spożywania alkoholu oraz publicznym biciu. Mężczyzna został w piątek eskortowany przez policję na konferencję prasową, podczas której przyznał się do dokonanych czynów. Może teraz zostać osądzony według prawa islamskiego. Jeśli tak się stanie, to grozi mu wyrok dwóch i pół roku więzienia oraz 40 publicznych batów. Jeśli jednak zostanie uznany za winnego z prawa prowincji, to grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Bardzo mi przykro z powodu moich działań oraz wstydu, jaki przyniosłem dla mojego kraju za granicą. Naprawdę, chcę wrócić do domu. Zazwyczaj nie piję w domu. Jeśli już to robię, to tylko piwo" - przekazał podczas nagrania wideo na konferencji prasowej.

Oskarżony wypowiedział się na temat incydentu również w rozmowie z ABC. "Byliśmy na basenie i mieliśmy ze sobą butelkę bezcłowej wódki. Wypiłem tylko jednego drinka. Czułem, że nie byłem sobą. Byłem prawie jak opętany. To nie było przyjemne uczucie" - zakomunikował.

Risby-Jones najbliższe 20 dni spędzi w areszcie. Sprawa może zostać umorzona, jeśli poszkodowany dogada się z oskarżonym w kwestii wysokości odszkodowania. Jak poinformowało "Daily Mail" Edi Ron i jego rodzina domagają się rekompensaty 60 tys. dolarów za pokrycie leczenia, przez które opuści co najmniej trzy miesiące pracy.