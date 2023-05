Polak bił rekordy na ME. Teraz jego kariera zawisła na włosku. Koszmar

Marek Komorowski był jednym z reprezentantów Polski, którzy najlepiej zaprezentowali się podczas kwietniowych mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Erywaniu. Zajął ósme miejsce w kategorii do 67 kilogramów, przy okazji bijąc i wyrównując kilka rekordów Polski oraz własnych.

Życiowe wyniki Marka Komorowskiego na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów

W rwaniu zaliczył tylko jedną próbę, podczas której podniósł 123 kilogramy. O wiele lepiej zaprezentował się w podrzucie. Przy trzecim podejściu zaliczył na czysto próbę na 155 kilogramów, czym poprawił własny rekord życiowy o siedem kilogramów. Przy okazji pobił o kilogram czteroletni rekord Polski, który należał do Damiana Wiśniowskiego. Tym samym w dwuboju zgromadził 278 kilogramów, co było wyrównaniem seniorskiego rekordu Kacpra Urbana. Ten wynik dał Komorowskiemu ósme miejsce, ale do trzeciego zabrakło sporo, bo brązowy medal dawał łączny wynik 301 kilogramów.

Po zawodach sztangista udał się na zasłużony urlop, na którym jednak doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jechał na rowerze w grupie ludzi, w której doszło do kraksy po tym, jak ktoś zajechał rowerzystom drogę.

Dramat Komorowskiego. Jego powrót do uprawiania sportu będzie skomplikowany

Wypadek okazał się dotkliwy w skutkach dla Komorowskiego, ponieważ stawia pod znakiem zapytania jego sportową karierę. - Marek niestety wybił bark. Niestety na tyle poważnie, że obojczyk wyrwał się z więzadeł. Konieczna będzie operacja, która na kilka miesięcy wykluczy Marka z treningu. Sam wypadek nie był poważny, ale jego skutki dla sportowca już tak - poinformował Piotr Wysocki, trener kadry polskich sztangistów w rozmowie z Interią.

- Na razie nie wiadomo, kiedy Marek wróci do treningu i czy w ogóle będzie w stanie. To jest bowiem skomplikowany staw, w którym jest dużo mięśni i kości, a do tego jest w nim spory zakres ruchów. Problemy z barkami są jednymi z najpoważniejszych dla zawodników w podnoszeniu ciężarów. Ciężko się je leczy i rehabilituje. Trudny jest też powrót do sportu po takich urazach - zakończył szczerze Wysocki.