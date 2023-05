Mark Zuckerberg zadebiutował w sztukach walki. I to jak! "Cichy zabójca"

Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, zainteresował się sportami walki w trakcie pandemii koronawirusa. Jak stwierdził, trening pomaga mu utrzymać koncentrację i skupienie. - Jeśli stracisz koncentrację choćby na sekundę, skończysz na samym dnie - powiedział Amerykanin w podcaście komentatora UFC Joe Rogana. W miniony weekend Zuckerberg miał okazję zaprezentować publicznie swoje umiejętności i zadebiutował w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu. I to z sukcesami.

Mark Zuckerberg zadebiutował w jiu-jitsu. Już ma pierwsze medale na koncie

"Brałem udział w swoim pierwszym turnieju jiu-jitsu i zdobyłem kilka medali dla drużyny 'Guerrilla" - pochwalił się 38-latek w mediach społecznościowych i podziękował trenerom za wsparcie. Nie zdradził jednak, jakie krążki udało mu się wywalczyć. Nieco więcej informacji na ten temat przekazał "Daily Mail".

Okazuje się, że Zuckerberg już w debiucie zdobył złoto i srebro. Startował w dwóch formułach - pierwszą z nich była rywalizacja w gi, a więc klasycznym japońskim stroju, zwanym kimonem. Walczył też w no gi, czyli w spodenkach i koszulce, gdzie łapanie za strój jest niedozwolone.

Już we wrześniu 2022 roku Amerykanin opublikował w social mediach wideo z treningów z profesjonalnym zawodnikiem MMA i posiadaczem czarnego pasa jiu-jitsu, Khaiem Wu. Rywal przyznał, że Zuckerberg zrobił na nim ogromne wrażenie. - Nigdy się nie spodziewałem, że taki facet mnie powali. Ten człowiek to cichy zabójca - żartował Wu. Pod wrażeniem umiejętności Zuckerberga byli też inni legendarni zawodnicy sztuk walki, w tym Conor McGregor. "Ch******e dobrze to wygląda" - pisał. Wtórował mu Joe Rogan. "Świetnie sobie radzi. Trening wygląda solidnie".

Zuckerberg zadebiutuje w MMA? "Jest w tym pewna siła, którą lubię"

Niewykluczone, że w przyszłości założyciel Facebooka zadebiutuje w którejś z federacji mieszanych sztuk walki. Najgłośniej mówi się o UFC - Amerykanin już w przeszłości wielokrotnie pojawiał się na galach i z bliska przyglądał rywalizacji. - Naprawdę lubię oglądać UFC oraz trenować ten sport. Zainspirowałem wielu moich znajomych - razem trenujemy, razem walczymy. Jest w tym pewna siła, którą lubię - podkreślił.