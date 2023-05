Wyłożył się na sportowym pytaniu w "Milionerach". Nie miał prostego zadania. "Trudno"

Nie tak dawno w programie "Milionerzy" pojawiło się kontrowersyjne pytanie odnośnie do byłego selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza. Nie jest zatem niespodzianką, że w popularnym teleturnieju padają pytania związane ze sportem. I nie inaczej było podczas ostatniej transmisji. Uczestnik odcinka miał duże problemy z pytaniem o igrzyska olimpijskie.

Uczestnik milionerów dostał pytanie o igrzyska olimpijskie. Nie podołał. Na szali było 125 tysięcy złotych

Podczas czwartkowego programu, pan Rafał Pszczółkowski mierzył się z pytaniami zadawanymi przez Huberta Urbańskiego. Mężczyzna dość szybko pozbył się kół ratunkowych i już od pytania za pięć tysięcy złotych był zdany całkowicie na siebie. Radził sobie jednak bardzo dobrze. Aż do pytania za 125 tys. zł.

Wtedy gospodarz studia zadał mu pytanie na temat igrzysk olimpijskich. "Mimo że kojarzy się z zimą, to jako dyscyplina olimpijska po raz pierwszy pojawiło się na letnich igrzyskach w Londynie w 1908 roku?" - zapytał Urbański. Pan Rafał miał do dyspozycji cztery odpowiedzi: A - Saneczkarstwo, B - Narciarstwo Alpejskie, C - Łyżwiarstwo figurowe, D - Short Track.

Po dłuższym zastanowieniu zdecydował się zaznaczyć odpowiedź A - Saneczkarstwo. I tym samym zakończył udział w programie. Oczywiście poprawną odpowiedzią była odpowiedź C - Łyżwiarstwo figurowe. Pan Rafał musiał się zadowolić jedynie kwotą gwarantowaną 40 tys. zł. - Trudno - zakomunikował. Podchodzący z okolic Warszawy mężczyzna przekazał, że wygrane pieniądze poświęci na wycieczkę do Nowej Zelandii.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1908 roku odbyły się w Londynie. Podczas czwartej edycji wydarzenia wystartowało łącznie 2008 sportowców z 22 krajów, którzy rywalizowali w 110 konkurencjach z 24 dyscyplin. Najwięcej medali, bo aż 145, zdobyli gospodarze, czyli Wielka Brytania.