Chciał zabić, żeby uratować żonę Sergio Ramosa. "Groził, że zabije wszystkich"

Związek Pilar Rubio i Sergio Ramosa, jak na standardy wielkich gwiazd jest bardzo stabilny, bo trwa już ponad 10 lat, a para doczekała się aż czwórki dzieci. W 2019 para wzięła ślub w rodzinnej miejscowości Ramosa. Jednak teraz, gdy Ramos gra w PSG, a Rubio z powodu swoich obowiązków musi krążyć pomiędzy Paryżem a Madrytem, to pojawiły się plotki, że w ich związku nie dzieje się najlepiej.

Wstrząsające wyznanie żony Sergio Ramosa. Szaleniec przyszedł z nożem

Rubio udzieliła wywiadu portalowi Lecturas, w którym zapewnia, że w jej związku z Sergio Ramosem nie dzieje się nic złego. Sytuacja wygląda gorzej jeżeli chodzi o różnego rodzaju groźby, z którymi musi mierzyć się para. Partnerka Sergio Ramosa przywołała kilka sytuacji ze swojego życia, które mogły zakończyć się naprawdę źle.

- Wielokrotnie w swoim życiu otrzymywałam takie groźby. Wydaje mi się, że to jest częścią tego zawodu. Spotkałam kilku szaleńców, którym zapewniłam zakaz zbliżania się - przyznała hiszpańska gwiazda.

- Kiedyś ktoś przyszedł z nożem i mówił, że jest moim wybawicielem, oraz że musi zabić wszystkich, bo jego życiową misją jest uratowanie mnie. Są ludzie, którzy znajdują się w takim stanie... To było 15 lat temu, gdy grałam w programie telewizyjnym - wspominała wydarzenia z przeszłości.

Show, o którym wspomina Rubio, w czasach nadawania był jednym z najpopularniejszych hiszpańskich programów telewizyjnych. Pilar Rubio była w nim główną reporterką, która przeprowadzała wywiady ze sławnymi ludźmi.

Związek Rubio i Ramosa jest stabilny. Media szukają sensacji

Pilar Rubio wystawiła też ostrą ocenę mediom, które według niej specjalnie szukają problemów w jej związku z Sergio Ramosem. - Zawsze tak jest prawda? Mówią jedynie w taki sposób, bo zakładam, że o czymś mówić trzeba. Niech sobie gadają. To ja wiem, co się dzieje u mnie w domu i mój mąż. Rozumiem, że lepiej sprzedaje się para w kryzysie niż dwójka szczęśliwych ludzi, ale nic na to nie poradzę i nie będę spędzać swojego czasu na zaprzeczaniu tym rzeczom. Po co? - podsumowała.

Ostatnio Sergio Ramos i Pilar Rubio pokazali się razem na tenisowym turnieju w Madrycie. Para razem obejrzała spotkanie pomiędzy Carlosem Alcarazem a Alexandrem Zverevem. Mogli być zadowoleni, bo Hiszpan pokonał Niemca i awansował do kolejnej rundy. W tym samym turnieju gra Iga Świątek, która już awansowała do półfinału, a może stać się pierwszą Polką, która zagra w finale tego turnieju.