Partnerka Ronaldo ma nowy samochód. Jest pierwszą posiadaczką tego modelu

Cristiano Ronaldo przeniósł się w grudniu ubiegłego roku do Arabii Saudyjskiej i podpisał największy kontrakt w historii futbolu z zespołem Al-Nassr. Portugalczyk nie tylko zmienił pracodawcę, ale całe swoje życie. Do Azji przeprowadziła się z nim cała rodzina, w tym oczywiście jego partnerka Georgina Rodriguez. 29-latka z pewnością nie narzeka na standardy życia w nowym kraju. Nie tak dawno została również właścicielką luksusowego auta.

Georgina Rodriguez pokazała nowy samochód. Jest pierwszą właścicielką tego modelu

Hiszpańska influencerka jest właścicielką nowego SUV-a Smart 1. Jest to maszyna, która posiada elektryczny silnik, a jego cena wynosi około 41,2 tys. funtów. Model pojazdu jest limitowany, ponieważ wyprodukowano w Europie zaledwie 1000 sztuk. Wyposażony jest w platynowy dach, 19-calowe koła, a jego zasięg wynosi do 440 km. Jak poinformował dziennik "Mundo Deportivo", Rodriguez jest pierwszą posiadaczką tego modelu w Hiszpanii.

Nie tak dawno w mediach pojawiła się plotka na temat rzekomego rozstania Cristiano Ronaldo z obecną partnerką. Dziennikarze sugerowali, że para przeżywa poważny kryzys, a jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zakończenie związku. - Georgina spędza całe dnie w galeriach handlowych. Nie zważa na to, ile wydaje pieniędzy. A co najgorsze, myśli, że jest na poziomie Cristiano. Stawia się na piedestale, co irytuje piłkarza - zakomunikował dziennikarz Daniel Nascimento w programie "Noite das Estrelas".

Rodriguez szybko jednak ucięła spekulacje. Zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis, który definitywnie zakończył temat. "Zazdrosny wymyśla plotkę, plotka się rozchodzi, a idiota w nią wierzy" - przekazała na Instagramie.

Cristiano Ronaldo rozegrał w tym sezonie w barwach Al-Nassr 15 meczów, w których strzelił 12 goli. 38-latek ma jednak żałować transferu do saudyjskiego klubu i zastanawia się nad zakończeniem kariery.