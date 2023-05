Oto oficjalny rekord w martwym ciągu. Nie mieści się w głowie. Kosmos [WIDEO]

Hafthor Bjornsson śmiało może być porównywany do naszego Mariusza Pudzianowskiego. 34-letni Islandczyk w 2018 r. został najsilniejszym człowiekiem świata. Poza tym pięciokrotnie wygrywał mistrzostwa Europy strongmanów. Wyglądający jak prawdziwy wiking, ponaddwumetrowy olbrzym dzierży także absolutnie kosmiczny rekord. Otóż jako pierwszy człowiek złamał granicę pół tony w martwym ciągu.

Ponad pół tony w martwym ciągu. Islandczyk pobił rekord, który nie mieści się w głowie

Niedawno obchodziliśmy dokładnie trzecią rocznicę tego historycznego wydarzenia. Dokładnie 2 maja 2020 roku Bjornsson zorganizował u siebie w kraju specjalny event, w trakcie którego podjął próbę pobicia rekordu należącego do Eddiego Halla. Brytyjski siłacz również w przeszłości tytułował się mianem najsilniejszego człowieka na ziemi. W 2016 roku wykonał martwy ciąg, dźwigając sztangę, ważącą równe 500 kilogramów. Islandczyk zdecydował się założyć kilogram więcej.

Próbę udało się wykonać prawidłowo, a wszystko zostało uwiecznione na nagraniu. Bjornsson zamieścił je na swoim Instagramie. Nie zabrakło też emocjonalnego wpisu i zaskakujących podziękowań. - Brak mi słów. Nie spodziewałem się, że tego dokonam. Zapamiętam ten dzień do końca życia. Wiedziałem, że muszę pobić ten rekord. Jeśli się na coś decyduję, to jestem uparty, dopóki nie osiągnę celu. Ogromne podziękowania dla wszystkich moich bliskich oraz hejterów, którzy zmotywowali mnie do ustanowienia nowego rekordu świata - napisał.

Hafthor Bjornsson, czyli "Góra" z "Gry o tron". Człowiek wielu talentów

Nie zawsze jednak tego typu wyzwania udawało mu się wykonać. Nieco ponad dwa tygodnie temu Bjornsson spróbował poprawić osobisty rekord w wyciskaniu na ławeczce. Chciał zmierzyć się z ciężarem 252,5 kilograma. Niestety nie tylko nie zaliczył próby, ale i okupił ją kontuzją. Doszło bowiem do naderwania mięśnia klatki piersiowej.

Ostatnie niepowodzenie niczego mu jednak nie ujmuje. Bjornsson stał się postacią tak kultową, że wystąpił nawet w słynnym serialu "Gra o tron". Wcielił się w nim w Gregora Clegane'a, zwanego również "Górą". Zresztą trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata do tej roli. Popularny siłacz realizował swoje talenty również w innych dyscyplinach sportu. Podobnie jak Mariusz Pudzianowski przeniósł się do sportów walki. Obaj panowie dwa lata temu mieli nawet stoczyć ze sobą bezpośredni pojedynek. Ostatecznie do niego nie doszło. Ciekawe jest jednak to, że Bjornsson występował także na... parkietach koszykarskich. Był nawet członkiem islandzkiej kadry młodzieżowej.