Ruszyła do Europy ratować 3-letniego syna. "Już prawie tam była". Wtedy doszło do tragedii

Tragiczna śmierć reprezentantki Pakistanu w hokeju na trawie. Shahida Raza zginęła w niedzielę u wybrzeży Włoch. Zawodniczka płynęła drewnianą łodzią wraz z 200 innymi imigrantami, aby nielegalnie dostać się na teren Europy. W pewnym momencie łódź uderzyła w skałę i się rozbiła.

Tragiczna śmierć sportsmenki z Pakistanu. "Bała się, że coś może się stać"

Do tragedii odniosła się siostra zawodniczki, Sadia Raza. Kobieta w rozmowie z BBC poinformowała, że Shahida dzwoniła do niej z łodzi, która cztery dni wcześniej wyruszyła z Turcji. - Dziękowała Bogu, że już prawie tam była [we Włoszech - przyp. red.]. Powiedziała, że bała się, że coś może się stać podczas jej podróży przez wodę. Mówiła też, że nie może uwierzyć w to, że niedługo zadzwoni do syna i zabierze go na leczenie - relacjonowała.

Zdradziła również, co było powodem ucieczki zawodniczki. - Jedynym powodem, dla którego wybrała się w tę podróż, był jej trzyletni syn. Jest bardzo chory, część jego mózgu została uszkodzona, gdy miał udar wywołany gorączką 40 dni po narodzinach. Jedna strona jego ciała od głowy do stóp jest sparaliżowana - stwierdziła.

Shahida Raza była bardzo zmobilizowana, aby pomóc synowi. Zależało jej na tym, aby mógł w przyszłości funkcjonować jak najlepiej i rozwijać się podobnie jak reszta dzieci. Niestety podróż po zdrowie syna zakończyła się tragicznie. - To dzień zagłady dla naszej rodziny. W dniu, w którym usłyszeliśmy, że już jej nie ma, tylko my i nasz Bóg wiemy, jak się czuliśmy. Chcemy, aby rząd jak najszybciej przekazał jej ciało. Nie potrzebujemy teraz niczego od nikogo - podsumowała siostra zawodniczki.

Według ustaleń BBC wskutek rozbicia łodzi zginęło ponad 60 osób. Na pokładzie znajdowali się obywatele Afganistanu, Somalii, Syrii, Pakistanu, Iraku i Iranu.

