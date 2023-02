Najman wygrał sprawę z FAME MMA. "Zapłacą za zawracanie d***"

21 listopada 2020 roku odbyła się gala FAME MMA 8. W co-main evencie tego wydarzenia doszło do starcia w formule bokserskiej w rękawicach do MMA pomiędzy Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim a Marcinem Najmanem. Pojedynek zwyciężył Życiński przez dyskwalifikację rywala. 41-letni wtedy Najman dopuścił się bowiem nielegalnych technik. Najpierw obalił przeciwnika, a następnie go kopnął. Organizacja złożyła pozew do sądu o zwrot wynagrodzenia dla zawodnika za złamanie regulaminu. Okazuje się, że wreszcie sprawa dobiegła końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzi "last dance" Kamila Stocha? "Ten trend się odwraca"

Najman wygrał sprawę z FAME MMA. "Przegrali. Pozew został oddalony. Mają zwrócić koszty za zawracanie d****"

Po ponad dwóch latach sąd wydał ostateczną decyzję. Postanowiono oddalić pozew organizacji, co oznacza, że Najman nie będzie musiał oddawać wynagrodzenia za walkę z Życińskim.

- Sprawiedliwości stało się zadość. Dziś było ogłoszenie wyroku. Przegrali. Pozew został oddalony w całości, natomiast mają zwrócić managmentowi koszty, tam kilka tysięcy złotych... za zawracanie d***. Ja to tak traktuję. W każdym razie: Najman - FAME MMA 1:0. Pozew oddalony. Sprawiedliwości stało się zadość. Brawo - zakomunikował na kanale YouTube.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Marcin Najman powróci do klatki na gali High League 6, która 18 marca odbędzie się w katowickim spodku. Były zawodnik KSW miał pierwotnie zmierzyć się z Jackiem Murańskim, jednak wskutek śmierci Mateusza Murańskiego, mało prawdopodobne, aby doszło do tej walki. Pierwsza konferencja przed High League 6 odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego, więc możliwe, że wtedy poznamy nowego rywala Najmana.

Ostatnią walkę "El Testosteron" stoczył w marcu ubiegłego roku, kiedy na gali MMA-VIP 4 pokonał przed czasem Mirosława Dąbrowskiego. Najman w przeszłości bił się dla takich organizacji jak m.in. KSW, MMA Attack, czy też FFF.