Iran jej nie wybaczy. Arcymistrzyni. Nie żałuje tego, co zrobiła

"Ten scenariusz powtarza się ostatnimi laty coraz częściej. Zawodnicy po wyjeździe na zagraniczne turnieje, zademonstrowaniu wolności, niezależności i niezłomności nie mają już czego szukać w ojczyźnie. I znikają. Sara Khadem (naprawdę nazywa się Sarasadat Khademalsharieh) jest kolejnym przykładem" - pisał pod koniec stycznia Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Khadem ukrywa się w Hiszpanii. "Tęsknię za rodziną, ale nie powiem, że żałuję decyzji"

26-letnia Khadem to jedna z najlepszych szachistek na świecie. Arcymistrzyni od 2016 r., zdobywczyni wielu medali mistrzostw świata i Azji. Pod koniec grudnia 2022 r. pojechała do Kazachstanu na mistrzostwa świata w szachach szybkich. Khadem zdecydowała się wystartować bez hidżabu, obowiązkowego nakrycia głowy dla irańskich kobiet. Muzułmanki noszą - a przynajmniej według tamtejszego prawa: powinny nosić - hidżab w kraju i za granicą, dlatego Khadem, zasiadająca do szachownicy nie tylko bez hidżabu, ale także z kolczykami i pomalowanymi paznokciami, była dla wielu zaskoczeniem. Tym bardziej że nakrycia głowy nie założyła przez cały turniej. Zawodniczka pytana, czy to protest przeciw dramatycznych wydarzeniom z ojczyzny, odmówiła komentarza. Szybko okazało się jednak, że wokół niej także zrobiło się nieprzyjemnie.

Taka postawa została odebrana jako manifest. W Iranie od miesięcy trwają burzliwe protesty po śmierci Jiny Mahsy Amini, 22-latki, która została aresztowana za złe noszenie hidżabu. "Złe", czyli niewystarczająco zakrywające włosy. W komisariacie kobietę pobito, a jeden z ciosów policjantów okazał się śmiertelny. Policja forsowała wersję o zawale serca. Rodzina podkreślała, że córka była zdrowa.

Khadem po MŚ z mężem i rocznym synkiem nie wsiadła na pokład samolotu do Teheranu, tylko kupiła bilet do Hiszpanii. Przed turniejem w Kazachstanie szachistka kupiła mieszkanie w małej hiszpańskiej wiosce na południu kraju i nie planuje powrotu do Iranu.

Od tych wydarzeń minęły już prawie dwa miesiące. Zawodniczka z Iranu wciąż nie wróciła do ojczyzny. Nie chce tego robić, bo zostanie aresztowana. Wciąż żyje w Hiszpanii. Mogła zostać w tym kraju dzięki zasadzie wizowej, która pozwala każdemu, kto kupi nieruchomość o wartości pół miliona euro, uzyskać prawo pobytu. Została nawet zaproszona przez Pedro Sancheza, premiera Hiszpanii, na spotkanie.

- 25 stycznia wydano na mnie nakaz aresztowania. Miałam więc mieszane uczucia: zostałam doceniona w Hiszpanii, a w moim własnym kraju, gdzie odniosłam wiele sukcesów, dostałam papiery do aresztowania. Bardzo tęsknie za rodziną, ale nie powiem, że żałuję. Nadal reprezentuję Iran i jestem obywatelką Iranu, a mieszkańcy tego kraju dalej też mnie tak postrzegają. Nie jestem aktywistką i nie mam żadnych przesłań dla ludzi, którzy są na ulicach. Ci ludzie są inspiracją dla mnie i dla wielu innych - powiedziała Sara Khadem w rozmowie z "BBC".

Czy rozważała dołączenie do demonstrantów? - Tak, ale mam obowiązki wobec syna i pomyślałam, że mogę wykorzystać wpływy w inny sposób - dodała. Poprosiła też dziennikarzy, by nie ujawnili jej dokładnej lokalizacji w Hiszpanii, bojąc się o reperkusje.

Jej mąż, Ardeshir Ahmadi, jest reżyserem filmowym i prezenterem programów internetowych. Jeden z jego filmów dokumentalnych o hip-hopie spowodował, że został pobity i uwięziony na trzy miesiące.

Iran morduje kolejnych sportowców. Niemcy grzmią: Świat sportu milczy

"W Iranie znani sportowcy są aresztowani, torturowani lub skazani na śmierć. Świat sportu milczy. Kiedy główne światowe federacje zrobią wreszcie więcej, by chronić Irańczyków?" - pytał kilka dni temu dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".