Super Bowl 2023. Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Super Bowl to finał sezonu NFL. Dwie najlepsze drużyny w lidze mierzą się o tytuł mistrzowski. W poprzednim sezonie triumfowali zawodnicy Los Angeles Rams, którzy pokonali w finale Cincinnati Bengals. W tym roku obrońcy tytułu nawet nie zakwalifikowali się do fazy play-off. Z kolei ich rywale dotarli do półfinału, ale w decydującym starciu musieli uznać wyższość Kansas City Chiefs. To właśnie ta drużyna powalczy o trzeci tytuł mistrzowski w historii. Wcześniej zdobywali Super Bowl w 1970 i 2020 roku. W tym sezonie ich przeciwnikiem będzie Philadelphia Eagles, która triumfowała w tej imprezie tylko raz - w 2018 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Adwokaci Cezarego Kucharskiego: Uważamy, że nasz klient nie ma nic do ukrycia

Super Bowl 2023. Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles. Historyczne wydarzenie

Nadchodzące starcie rozgrzewa do czerwoności kibiców na całym świecie. Będzie ono wyjątkowe z kilku powodów. Po raz pierwszy w historii dojdzie do pojedynku dwóch braci. Drużynę Kansas City będzie reprezentował Travis Kelce, z kolei Philadelphię - Jason. W przeszłości już doszło do starć rodzeństwa, ale nigdy nie miało to miejsca w finale.

Rosyjski minister sportu odpowiada Bortniczukowi. Śmieszne. Mówi o zasadach

Super Bowl jest jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na całym świecie. Areną zmagań tegorocznej edycji imprezy będzie Stade Farm Stadium w Glendale w stanie Arizona. To również niesamowicie ważne wydarzenie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i śledzą je miliony widzów. Cechuje się nie tylko warstwą sportową, ale również komercyjną. Mecz poprzedzony jest występami największych gwiazd światowej muzyki. W tym roku główną "atrakcją" wydarzenia będzie koncert Rihanny.

Poza występami gwiazd muzyki, na wydarzeniu można spotkać najpopularniejszych ludzi na świecie. W tej edycji pojawi się Paige Spiranac, którą w 2021 roku magazyn "Maxim" okrzyknął mianem "najseksowniejszej kobiety świata". Była golfistka, a obecnie celebrytka, wcieli się w rolę korespondentki programu Inside Edition.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Oto prawda o wuefie w polskiej szkole. 14-latka mówi wprost. "Dziwnie"

Super Bowl to również gratka dla reklamodawców. W trakcie przerw puszczane są 30-sekundowe filmiki, za które firmy muszą zapłacić kilka milionów dolarów.

Super Bowl 2023. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Finał Super Bowl pomiędzy Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 lutego) o godzinie 00:30 polskiego czasu. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport. Relację będzie można śledzić również za pośrednictwem internetowej strony tvpsport.pl.