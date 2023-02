Rosyjski minister sportu odpowiada Bortniczukowi. Śmiesznie. Mówi o zasadach

Trwa burzliwa międzynarodowa debata nad dopuszczeniem rosyjskich i białoruskich sportowców do startów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Kilka tygodni temu wywołał ją Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oświadczył, że będzie dążył do tego, aby Rosjanie i Białorusini mogli wziąć w nich udział pod "neutralną flagą".

To spowodowało reakcje całe sportowego świata. Głos zabrał również polski minister sportu Kamil Bortniczuk. - Neutralność rosyjskich i białoruskich sportowców to fikcja - powiedział podczas specjalnie zwołanej wideokonferencji. Dodał, iż jedynym kompromisem mogłoby być pozwolenie Rosjanom oraz Białorusinom na występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu pod flagą reprezentacji uchodźców. Taki przywilej otrzymaliby jednak wyłącznie dysydenci, a więc ci sprzeciwiający się władzy.

Te słowa wywołały lawinę komentarzy w Rosji. Najpierw głos zajęła Anfisa Riezcowa, była biathlonistka oraz biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka igrzysk olimpijskich. Żądała ona wręcz ukarania Polski za taką propozycję. - To nawet nie jest upokorzenie, ale zniewaga. Kim jesteś? W sporcie Polacy są nikim - stwierdziła.

Teraz do słów Kamila Bortniczuka odniósł się również Oleg Matycin, rosyjski minister sportu. - To wskazuje na poziom kultury. I jego pragnienie rozbicia jedności sportu, pogwałcenia wszelkich zasad i poniżenia sportowców. Ale robiąc to, upokorzył siebie, a nie tych, do których się zwracał - mówił Rosjanin, cytowany przez agencję prasową TASS.

- To jest bezpośrednia ingerencja ministrów w działalność niezależnych międzynarodowych organizacji sportowych, próba dyktowania warunków udziału sportowców w międzynarodowych zawodach, co jest absolutnie niedopuszczalne - uważa Matycin, nawiązując do faktu, że grupa 35 krajów nie zgadza się z możliwością dopuszczenia rosyjskich i białoruskich zawodników pod neutralną flagą. Państwa te domagają się ich całkowitego wykluczenia z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.