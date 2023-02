MKOl walczy o Rosjan i Białorusinów. Mocno uderzył w Ukrainę. "Oszczerstwa"

- Rosyjscy sportowcy służą w armii, walczą na froncie i zabijają naszych ludzi – usłyszał kilka dni temu Tomasz Bach, prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od Wadyma Hutcajta, ukraińskiego ministra. Hutcajt powiedział te słowa na konferencji kilku krajowych komitetów olimpijskich. W ten sposób reagował na doniesienia, że MKOl zamierza wpuścić Rosjan i Białorusinów na letnie igrzyska w Paryżu.

Zaskakujący ruch MKOl. Biją w Ukrainę

Wiele krajów zagroziło bojkotem imprezy - m.in. Ukraina, Łotwa, Estonia, a w tym tygodniu zrobiły to kraje skandynawskie: Norwegia, Szwecja, Dania i Islandia, które wydały wspólne oświadczenie. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Polacy zbojkotują igrzyska. - Musimy być gotowi postawić te sprawy na ostrzu noża - powiedział minister sportu Kamil Bortniczuk w RMF FM.

Thomas Bach wysłał list do Hutcajta. Według zagranicznych mediów napisał w nim m.in, że sugestie, że start Rosjan i Białorusinów w Paryżu będzie promocją wojny, są oszczerstwami i zachowaniami godnymi ubolewania. Dodał, że wywierana jest duża presja na członkach MKOl-u i gospodarzach igrzysk. Bach wspomniał też, że jeszcze nie ma żadnej decyzji o udziale Rosjan i Białorusinów w igrzyskach.

Błyskawicznie Stowarzyszenie sportowców Athletes for Ukraine odpowiedziało Bachowi, pisząc, że "MKOl jest po złej stronie historii".

MKOl idzie na zwarcie z protestującymi. Uważa, że nieprzystąpienie do igrzysk olimpijskich jest złamaniem Karty Olimpijskiej. W związku z tym groził bojkotującym krajom sankcjami, ale nikt nie wie, jakie one by były.

Komitet trzyma się swojego stanowiska, które ma poparcie m.in w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja ONZ ds. praw człowieka przekonuje, że nie można dyskryminować sportowców ze względu na ich obywatelstwo.

"Rosjanie mordują niewinnych ludzi". Ale "Polska absolutnie nie może zbojkotować IO"

- Polska absolutnie nie może zbojkotować igrzysk - mówi Władysław Kozakiewicz. Mistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku zastanawia się, jak powinniśmy naciskać na MKOl, by nie dał zgody na start w igrzyskach sportowców z Rosji i Białorusi. - To są przyjaciele Putina i żołnierze rosyjscy w randze nawet kapitańskiej, jak Marija Łasickiene. A żołnierze rosyjscy mordują niewinnych ludzi - mówi Kozakiewicz w rozmowie ze Sport.pl.