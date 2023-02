"Najseksowniejsza kobieta świata" weźmie udział w Super Bowl. Zdradziła, co będzie robić

Super Bowl to wydarzenie szczególne w kalendarzu NFL. Dwie najlepsze drużyny w lidze mierzą się o tytuł mistrzowski. Starcie jest jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na całym świecie. To również niesamowicie ważne wydarzenie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i śledzą je miliony widzów. Cechuje się nie tylko warstwą sportową, ale również komercyjną. Mecz poprzedzony jest występami największych gwiazd światowej muzyki, takich jak na przykład Snoop Dogg lub Eminem, a ceny 30-sekundowych reklam podczas przerwy sięgają kilku milionów dolarów.

Paige Spiranac będzie korespondentką podczas Super Bowl

Kolejną znaną postacią, która weźmie udział w Super Bowl jest Paige Spiranac. Była golfistka, w czerwcu zeszłego roku, została ogłoszona przez magazyn Maxim "najseksowniejszą kobietą świata". Na Instagramie obserwuje ją 3,7 miliona użytkowników. Influencerka ogłosiła, że będzie korespondentką programu telewizyjnego Inside Edition podczas zbliżającego się Super Bowl. "Jestem podekscytowana, że mogę to wreszcie ogłosić" – napisała na Twitterze.

Obecność Spiranac w Super Bowl nie będzie zupełnie przypadkowa. Jak informuje "Mundo Deportivo", kobieta jest fanką futbolu amerykańskiego i często porusza ten temat w sieci. Nie ma co ukrywać, że organizatorzy wykorzystali to do promocji wydarzenia. Zasięgi generowane przez golfistkę mogą mieć korzystny wpływ na i tak wysokie już zainteresowanie.

Decyzja Spiranac wydaje się jednak nieco zaskakująca. Niedawno influencerka skarżyła się, że w Internecie powstaje wiele jej fałszywych kont. Kobieta nie ukrywała, że jest to uciążliwe. - Zgłaszam co najmniej 20 fałszywych kont każdego dnia. Wciąż się pojawiają, więc staramy się robić, co możemy - powiedziała w podcaście "Playing a Round". Wcześniej Spiranac musiała się zmagać między innymi z wyciekiem jej nagiego zdjęcia, które wysłała do mężczyzny, z którym się spotykała w 2016 roku. Otrzymywała także śmiertelne pogróżki i była obrażana. Jak sama zdradziła, z dołka pomogła jej wyjść sesja dla znanego magazynu "Sports Illustrated".

W finale Super Bowl zmierzą się Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 00:30 polskiego czasu. Gwiazdą tego wydarzenia będzie Rihanna.

