Została skazana na 116 lat więzienia. Absolutny zwrot w sprawie Shayene Victorio

116 - tyle lat w więzieniu miała spędzić była zawodniczka Counter-Strike: Global Offensive Shayene "shAy" Victorio. 31-letnia Brazylijka została skazana za oszustwa finansowe. W latach 2013-2017 wraz z byłym już mężem prowadziła sklep internetowy i sprzedawała w nim towary, które nigdy nie trafiały do klientów.

To był wyrok pierwszej instancji, który wydany został trzy lata temu, ale później w drugiej instancji został zmniejszony do trzech lat i dziewięciu miesięcy w zawieszeniu. O Shayene "shAy" Victorio było cicho aż do zeszłego roku, kiedy jej obecny partner Jean Paulo Fernandes Filho - bramkarz paragwajskiego Cerro Porteno - zdobył tytuł mistrza turnieju Clausura.

"ShAy" z zapałem dopingowała partnera w mediach społecznościowych. Wkrótce potem, także publicznie, on dziękował jej za wsparcie i wyraził pełnię swoich uczuć. Romantyczne uniesienie dwojga zakochanych w mediach społecznościowych przypomniały jednak opinii publicznej o wyroku byłej gwiazdy esportu.

Shayene "shAy" Victorio zamierza dalej się odwoływać

A teraz przypomina o nich brazylijski dziennik "O'Globo", który informuje, że trybunał sprawiedliwości w Sao Paulo utrzymał wyrok drugiej instancji, gdzie więzienie zostało zamienione na prace społeczne. Tych najwyraźniej "shAy" - która już nie posługuje się tym pseudonimem - też nie chce odbywać, bo jej prawnicy już zapowiedzieli apelację. - Wyrok zawiera poważne błędy, ponieważ nie doszło do uszczerbku dla ofiar, które dawno zostały spłacone - stwierdził w notatce adwokat kobiety Antonio da Silva Carneiro.

Shayene "shAy" Victorio to była profesjonalna zawodniczka Counter-Strike’a. Jej aktywność przypadła na okres dwóch wersji tytułu - 1.6 oraz Global Offensive. W ciągu kariery brała udział w wielu turniejach. Reprezentowała rozpoznawalne organizacje - na liście można znaleźć mibr, paiN czy Keyd Stars. Karierę zakończyła w 2019 r. Teraz mieszka z mężem w Paragwaju, gdzie skupia się na streamach i byciu influencerką