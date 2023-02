Opublikowała zdjęcie na kolanach ojczyma. Wtedy się zaczęło. "Jesteście chorzy"

Kroy Biermann to były zawodnik futbolu amerykańskiego. Przez prawie całą karierę występował w klubie NFL Atlanta Falcons (2008-2015). Po odejściu z tego zespołu podpisał umowę z Buffalo Bills, lecz tam po kilkudziesięciu dniach rozwiązano z nim umowę, argumentując to obniżeniem kosztów utrzymania składu. Niedługo później zakończył karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Łaszczyk: Zrobiłem to dla sportu i swojej rodziny

Zdjęcie Kroya Biermanna z pasierbicą wywołało spore poruszenie. "Obrzydliwe komentarze"

Po zakończeniu kariery Biermann co jakiś czas pojawiał się w mediach, m.in. za sprawą małżeństwa z Kim Zolciak, amerykańską gwiazdą reality show. Były gracz NFL wychowuje z nią sześcioro dzieci, w tym dwie córki Brielle i Arianę, które kobieta ma z poprzedniego związku. Obie od kilku lat noszą jego nazwisko.

Spore kontrowersje wywołało zdjęcie, jakie przed rokiem 23-letnia wówczas Brielle zamieściła na Instagramie. Widać na nim, jak siedzi u ojczyma na kolanach, a ten ją obejmuje. "Bardzo dziwne. Wygląda jak nowa dziewczyna Kroya" - napisał jeden z użytkowników. Niektórzy internauci złośliwie zwracali uwagę na fragment opisu do fotografii, gdzie dziewczyna pisze o "świetnej zabawie ostatniej nocy". Odnosiły się one jednak do imprezy urodzinowej, jaką zorganizowano dla Biermanna.

Gdy sprawa zrobiła się głośna, amerykański serwis TMZ skontaktował z Zolciak z prośbą o komentarz. Ta nie ukrywała, że w całej sytuacji najbardziej wzburzyło ją zachowanie mediów. - Pilnujcie swoich spraw, te doniesienia bardzo mnie zabolały. Jesteście chorzy i pokręceni, że w ogóle idziecie w tym kierunku. To okropne - powiedziała.

Do zamieszania odniosła się również Brielle, która zwróciła uwagę na nieprzyzwoite wpisy pod zdjęciem. "Obrzydliwe komentarze, to jest główny problem. To świetny człowiek oraz ojciec. Nie blokuję ludzi, którzy piszą takie rzeczy, ponieważ i tak nie przestaną" - tłumaczyła.

Na Instagramie pojawiły się też pozytywne komentarze. "Nie przejmujcie się. Ludzie są niezwykle oceniający. Kroy, jesteś wspaniałym ojcem" - napisał jeden z użytkowników.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl