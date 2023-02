Symfonię Rachmaninowa zamieniła na "Wielkie penisy kolegów". Porno zamiast igrzysk

Patrząc jak na początku XXI wieku rozwija się kariera młodej Melissy Bulanhagui, można było mieć wrażenie, że rodzi się nowa gwiazda łyżwiarstwa figurowego. Gdy miała 13 lat, zakwalifikowała się do kadry USA, a dwa lata później wywalczyła brązowy medal juniorskich mistrzostw kraju, choć konkurencję miała ogromną. Miejsca na podium oznaczały dla nastolatki o filipińskich korzeniach spore sukcesy i nadzieję na przyszłość. Ale przyszłość okazała się inna.

Dla Bulanhagui, która łyżwy na nogi założyła po raz pierwszy jako sześciolatka, przejście do seniorskiej rywalizacji było trudne - także ze względu dwukrotne skręcenie prawego stawu skokowego i zerwanie więzadła. Łyżwiarka marzyła o udziale w zimowych igrzyskach w Vancouver w 2010 roku, ale nie udało jej się uzyskać kwalifikacji, jej zapał do łyżew zresztą mocno opadł. 20-letnia już wtedy Bulanhagui coraz częściej zaczęła zaglądać do kieliszka. To był dla niej trudny czas, również w życiu prywatnym.

- Byłam zawsze grzecznym dzieckiem. Robiłam to, czego wymagało ode mnie dobre wychowanie. Po liceum stałam się jednak inna. Bałam się, że zostanę starą dziewicą. Odkryłam w sobie żądze. Jak straciłam dziewictwo, czułam, że powinnam była wszystkim o tym opowiedzieć - mówiła po latach w podcaście portalu z filmami dla dorosłych.

Opowiadanie o wydarzeniach z życia prywatnego przychodziło jej łatwo, choć w jednym z poważniejszych wywiadów zdecydowała się poruszyć też trudniejsze tematy. Zrobiła to, gdy dwie z jej koleżanek - Bridget Namiotka i Ashley Wagner - opowiedziały mediom, że zostały wykorzystane seksualnie przez łyżwiarza Johna Coughlina. Namiotka zresztą niedługo potem zmarła. Jak opisali jej rodzice - po zmaganiach z nałogiem i kilku bardzo trudnych latach radzenia sobie z traumą wykorzystywania seksualnego. Sama Bulanhagui od 14. roku życia, przez cztery lata też trenowała z Coughlinem, który tuż po pierwszych publicznych oskarżeniach popełnił samobójstwo. Okazało się, że niektóre sprawy nagłośnione przez koleżanki znała z autopsji.

- On manipulował wieloma dziewczynami, z którymi trenował. Już na początku dzwonił do mnie nocami i rozmawiał w sposób erotyczny. Kiedyś przyszedł do mnie, żeby obejrzeć film. Położył dłoń na mojej nodze, a potem zaczął głaskać wewnętrzną stronę mojego uda - wspominała w rozmowie z "The Guardian" czasy, kiedy miała 15 lat. Dodała, że w jej przypadku, "na szczęście sprawy nigdy nie poszły dalej", ale zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie nastolatki miały tyle "szczęścia".

Na portalach społecznościowych opisywała też swoje historie z innymi łyżwiarzami, kolegami Coughline’a. W 2010 roku, gdy była już starsza i miała 20 lat, medalista mistrzostw USA Logan Giulietti-Schmitt po turnieju i świętowaniu przy alkoholu poszedł do jej pokoju. "Na siłę zaczął się ze mną obściskiwać i popchnął mnie do łóżka, po czym położył się na mnie. Zwlekałam z powiedzeniem, żeby przestał, bałam się i straciłam przytomność. Gdy mój trener obudził mnie rano, nie miałam na sobie koszulki. Nie wiem, co się stało. Trener o nic nie pytał. Sama też nie poruszałam tematu, wiedziałam, że byłam pijana, bałam się konsekwencji. Logan potem coś pokrętnie tłumaczył, przepraszał. Byłam łyżwiarką figurową przez 16 lat i zgadzam się, że ten sport musi się zmienić. Te osoby teraz trenują dzieci" - pisała na swych portalach społecznościowych.

Kolejne olimpijskie rozczarowanie

Po sezonie 2010/11 i pokojowych historiach ze Schmittem Bulanhagui zrezygnowała ze startów dla USA. Od pitego codziennie alkoholu odciągnął ją pomysł, że na udział w igrzyskach zdecydowanie większe szanse będzie miała, startując z flagą Filipin. Konkurencja w tym kraju, jeśli chodzi o łyżwiarstwo, była skromna. Bulanhagui postarała się więc o paszport ojczyzny jej rodziców i po kilku miesiącach znów tańczyła na lodowych taflach.

Szybko okazało się, że jest tam najlepsza. Dwa razy z rzędu zdobyła mistrzostwo kraju, dołożyła do tego brąz na międzynarodowym turnieju Asian Open Trophy i w Niemczech przygotowywała się do wyjazdu na turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Soczi 2014 wydawało się na wyciągnięcie ręki. Filipińska federacja niespodziewanie zastąpiła jednak Melissę inną zawodniczką. Dla Bulanhagui był to mocny cios. W 2015 roku zakończyła swoją łyżwiarską karierę i nie bardzo wiedziała, co ma ze sobą zrobić.

Instruktorska niełaska i nominacja dla najlepszej aktorki porno

Ostatecznie wyjechała do Tajlandii, aby pracować jako instruktorka łyżwiarstwa. Praca okazała się dla niej bardzo stresująca i szybko wróciła do Stanów Zjednoczonych. Próbowała założyć własnego bloga, na którym pokazywała, jak wykonywać różne elementy w łyżwiarstwie figurowym. Nie przyniosło to jednak zainteresowania, a tym bardziej pieniędzy. Instruktorką od łyżew spróbowała zostać jeszcze raz, tym razem w małym miasteczku w Kolorado. Znów przekonała się, że nie da się z tego wyżyć. Aby zarobić na życie, nocami pracowała za barem. Była tak wyczerpana i sfrustrowana, że znów zaczęła pić, codziennie.

Gdy jednego wieczoru włączyła sobie film pornograficzny, uznała, że to fajna rozrywka. Poczytała też, jak i gdzie używać kamery internetowej, pokazując ciało za pieniądze. Pierwsza nocna sesja przyniosła jej 200 dolarów. Była łyżwiarka przybrała imię Jada Kai i za pomocą swoich filmików, które coraz chętniej nagrywała, sprawnie zbudowała bazę fanów. Szybko otrzymała też liczne oferty pracy od producentów z branży porno.

Z nagłej popularności postanowiła skorzystać. W ciągu roku zagrała w kilku filmach dla dorosłych, m.in. w piątej części "Wielkich penisów kolegów". Podobnych produkcji dla portali pornograficznych było więcej. Pojawiły się też sesje dla męskich magazynów. W tym roku Kai była powtórnie nominowana do nagrody AVN Award, w kategorii "najlepsza aktorka". To nagroda filmowa, przyznawana corocznie twórcom pornografii przez jedno z amerykańskich czasopism. Kai zapewnia, że jej rodzina jest świadoma tego, czym obecnie się zajmuje i nie jest temu przeciwna.