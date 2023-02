Media: Wisła Kraków chce pozbyć się gwiazdy drużyny. Niedawno chciała go Legia

Duże zmiany szykują się w najbliższych dniach w zespole Wisły Kraków. Nie tak dawno informowaliśmy, że do "Białej Gwiazdy" może trafić hiszpański skrzydłowy Jesus Alfaro. Do treningów wrócił również Jakub Błaszczykowski. W klubie chcą jednak również pozbyć się kilku zawodników. Z Polski wyjechał już Ivan Borna Jelić Balta, który przeniósł się do FK Sarajevo. Bliski pożegnania z Wisłą jest też inny piłkarz.

Wisła chce pozbyć się Josepha Colleya. Piłkarz znacząco odciążyłby budżet klubu

Podczas transmisji na kanale Meczyki.pl, dziennikarz Piotr Koźmiński zdradził, że Wisła Kraków szuka potencjalnych kupców zainteresowanych sprowadzeniem Josepha Colleya. - Wisła chętnie pozbyłaby się Colleya. Obrońcy, który zarabia spore pieniądze i wydaje mi się, że ma zielone światło na odejście. On jednak by zszedł z tego budżetu. Ta sprawa jest otwarta. Tu muszą się zgrać jeszcze warunki finansowe, żeby ktoś zaproponował mu taki kontrakt, który jest zbliżony do tego, co ma w Wiśle - powiedział.

Colley przeniósł się do Wisły w styczniu ubiegłego roku, kiedy przeszedł z włoskiego Chievo Werona. 23-latek rozegrał w barwach "Białej Gwiazdy" łącznie 23 mecze. W tym sezonie były piłkarz Chelsea wystąpił w 10 spotkaniach I ligi oraz jednym w Pucharze Polski. Kilka miesięcy temu o usługi Szweda zabiegała Legia Warszawa, jednak na przeszkodzie miały stanąć wtedy wymagania finansowe Wisły.

Po 18 kolejkach rundy jesiennej I ligi Wisła zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Liderem jest ŁKS (37 pkt). Na drugim miejscu znajduje się Puszcza Niepołomice (34 pkt), a na trzecim Ruch Chorzów (32 pkt). Na inaugurację rundy wiosennej piłkarze Radosława Sobolewskiego zagrają na własnym stadionie z Resovią Rzeszów. Mecz odbędzie się w piątek, 10 lutego o godzinie 20:30.