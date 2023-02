Sozanska przeżyła koszmar. Rosjanka odgryzła kawałek palca. "Krew tryskała"

Monika Sozanska to była niemiecka szpadzistka polskiego pochodzenia, która zdobyła kilka medali międzynarodowych imprez. Jej największe sukcesy to drużynowe wicemistrzostwo świata (Paryż 2010) oraz drużynowe wicemistrzostwo Europy (Kijów 2008). Karierę zakończyła w 2020 roku.

Monika Sozanska będzie fatalnie wspominać wyjazd do Tajlandii. 'Rzuciła się na moją przyjaciółkę"

W ostatnim czasie Sozanska wspólnie z przyjaciółką Angeliną pojechały na wakacje do Tajlandii. W minioną niedzielę wybrały się na plażę na wyspie Koh Phangan. Tam przez długi czas szukały wolnego miejsca, dopiero po jakimś czasie znalazły przestrzeń w pobliżu dwojga młodych ludzi.

Gdy kobiety zapytały ich, czy mogą rozłożyć się obok nich, pochodząca z Rosji dziewczyna zareagowała lekceważąco. Dopiero po interwencji obsługi mogły zająć miejsce, ale to jeszcze bardziej zdenerwowało Rosjankę. - Po chwili rzuciła się na moją przyjaciółkę jak wściekła, besztając ją i popychając. Byliśmy zdumieni - powiedziała Sozanska w rozmowie z niemieckim "Bildem".

To, co stało się potem, była szpadzistka określiła jako "dziwaczne i straszne". - Złapała Angelinę za rękę i ugryzła. Potem wypluła odgryzioną końcówkę palca i uśmiechnęła się. Krew tryskała we wszystkie strony. To było jak horror - wyznała.

Gdy Sozanska szukała w piasku wyplutej końcówki palca i uspokajała ciężko ranną koleżankę, para próbowała uciec. Została jednak zatrzymana przez policję, którą poinformowano o feralnym zdarzeniu. Funkcjonariusze poprosili Rosjankę o stawienie się na komisariacie z oryginalnym paszportem (miała przy sobie tylko kopię), lecz ta wspólnie z partnerem zdołała uciec samolotem do Malezji.

Ciężko ranną Angelina została przetransportowana łodzią do szpitala na sąsiedniej wyspie Koh Samui. Tam udzielono jej celu udzielenia pierwszej pomocy, a potem niezwłocznie udała się do rodzinnej Anglii na dalsze leczenie. - Lekarze próbują teraz uratować palec i uniknąć amputacji, stosując specjalny zabieg zwany owijaniem - zdradziła Sozanska.

W rozmowie z "Bildem" do sprawy odniosła się także rzeczniczka policji w Koh Phangan. - Jeśli rosyjska turystka ponownie wjedzie do Tajlandii, zostanie natychmiast aresztowana - oznajmiła.