Legendarny Tom Brady kończy karierę. Po raz ostatni. Nagrał specjalne wideo

To nie pierwszy raz, kiedy Tom Brady kończy karierę. W lutym 2022 roku doszło do podobnej sytuacji. Wystąpił w meczu Tampa Bay Buccaneers z Los Angeles Rams (jego drużyna przegrała 23:30 w ćwierćfinale play-offów), a następnie ogłosił, że był to jego ostatni występ w karierze. Tylko że sześć tygodni później wrócił do rywalizacji i rozegrał kolejny sezon w lidze. Jak się okazuje, ostatni. W środę 1 lutego Amerykanin opublikował wzruszające wideo, w którym żegna się ze sportem. Tym razem definitywnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Tom Brady kończy karierę w futbolu. Tym razem "na dobre"

- Przejdźmy od razu do rzeczy. Chciałbym was poinformować, że kończę karierę. I to na dobre. (...) Dziękuję każdemu z was z osobna za wspieranie mnie. Szczególne podziękowania śle dla mojej rodziny, kolegów z drużyny, czy też dla rywali z boiska. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, jest was tak wielu. Dziękuję wszystkim, że mogłem żyć marzeniami. Nic bym nie zmienił. Kocham was wszystkich - zakomunikował.

Przerażające zdjęcia z miejsca wypadku. Gwiazda NASCAR miała 17 lat

Zawodnika pożegnał również jego ostatni pracodawca, Tampa Bay Buccaneers. "Dziękujemy Tom" - napisali krótko na Twitterze.

Tom Brady to legenda NFL i niekwestionowany rekordzista pod względem zwycięstw w Super Bowl - triumfował siedmiokrotnie. Amerykanin ma nie tylko więcej tytułów od jakiegokolwiek innego futbolisty, ale też więcej od jakiegokolwiek klubu występującego w NFL (po 6 mają New England Patriots i Pittsburgh Steelers). Pięciokrotnie był również wybierany MVP ligi. Przez 19 lat reprezentował barwy New England Patriots. W 2020 roku został zawodnikiem Tampa Bay Buccaneers. Łącznie w NFL rozegrał 23 sezony.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Czerwińska nie żyje. Himalaistka i alpinistka miała 73 lata

Jak podają zagraniczne media, w trakcie kariery zarobił około 500 mln dolarów, a na tym nie koniec. Po zakończeniu kariery Brady ma zostać analitykiem telewizji Fox Sports. Może on liczyć na 375 mln dolarów w ciągu 10 lat, czyli 37,5 mln dolarów rocznie. To oznacza, że legenda amerykańskiego futbolu pobije rekord najwyższego kontraktu w historii sportowych kanałów. Do tej pory najwięcej zarabiali Tony Romo z CBS i Troy Aikman z ESPN. Obaj za rok pracy otrzymywali 18 mln euro.