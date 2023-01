Zakończył karierę, żeby handlować kartami Pokemon. I zarabia tyle samo

Blake Martinez w 2016 roku dołączył do Green Bay Packers po wybraniu w Drafcie NFL i rozpoczął profesjonalną karierę futbolisty. Cztery lata później został zawodnikiem New York Giants i w trakcie pandemii koronawirusa powrócił do hobby z dzieciństwa - zbierania kart Pokemon. W 2021 roku doznał kontuzji zerwania więzadła krzyżowego i w trakcie rehabilitacji skupił się na dalszym zbieraniu kart. Pasja stała się dla niego dodatkowym biznesem, ale w październiku 2022 roku dołączył do Las Vegas Raiders, by kontynuować karierę sportową. Zrezygnował z niej niedługo później, kiedy dokonał bardzo lukratywnej transakcji. Teraz jest zawodowym handlarzem kart Pokemon.

Blake Martinez porzucił karierę w NFL dla handlu kartami Pokemon

Blake Martinez w dzieciństwie zbierał karty Pokemon i powrócił do tego w trakcie pandemii koronowirusa. Z czasem dowiedział się, że inni ludzie również pasjonują się tym samym, co on i zarabiają na tym duże pieniądze. W paczkach z kartami można znaleźć rzadkie okazy, za które kolekcjonerzy płacą nawet setki tysięcy dolarów. Popularną formą sprzedaży jest również "box break", a więc licytowanie nieotworzonych paczek z kartami przez użytkowników popularnej aplikacji. Martinez wraz z przyjacielem rozpoczęli handel właśnie w ten sposób i poszło im całkiem nieźle.

- Już za pierwszym razem sprzedaliśmy karty o wartości 50 tysięcy dolarów za 108 tysięcy dolarów. Ludzie zazwyczaj płacą więcej, niż wynosi cena paczki. Świetnie się bawiłem i zdałem sobie sprawę, że można na tym zarobić - przekonuje były obrońca NFL w wywiadzie dla "Buisness Insider".

Przez następny rok Martinez na własną rękę nadal organizował transmisję, których motywem przewodnim był "box break". Po tym czasie, za radą przyjaciela, założył firmę "Blake Brakes" i stworzył zespół ludzi zajmujących się profesjonalnym handlem. Firma prosperowała dobrze, a Martinez nadal pozostawał zawodnikiem NFL po podpisaniu kontraktu z Las Vegas Raiders.

- Wybrałem Las Vegas Raiders i pomyślałem, że może powróci moja miłość do gry. W tym czasie "Blakes Breaks" świetnie się rozwijało i pomyślałem: "Skoro mam zacząć nową karierę, to może powinienem robić coś, co mnie pasjonuje?". Po jakimś czasie zadzwoniłem do mojego agenta i przekazałem, że nie mam już ochoty grać - przywołuje zakończenie kariery były futbolista.

Zarobki na kartach Pokemon podobne do tych w NFL

Rezygnacja z gry w NFL zbiegła się w czasie z największą transakcją, jakiej dokonał Martinez podczas handlowania kartami. Od jednego z kolekcjonerów odkupił kartę "Illustrator", która jest niezwykle rzadkim i drogim okazem. - Musiałem przelać pieniądze do pośrednika w Japonii, który pojechał po tę kartę w moim imieniu. Nie chciałem jej zatrzymać, więc dałem kartę do wyceny w domu aukcyjnym. W nim sprzedałem ją za 672 tysięcy dolarów - opisuje handlarz i dodaje: - Zarabiam na Pokemonach tyle samo, ile zarabiałem, grając w futbol.