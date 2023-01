Jej historia poruszyła całą Polskę. Straciła obie piersi. Wielki powrót

Angelika Wątor zmagała się z pewnymi problemami podczas Pucharu Świata we francuskim Orleanie w listopadzie 2021 roku. Okazało się, że polska szablistka miała bardzo poważne zapalenie, po którym podjęto decyzję o wycięciu obu piersi. "Musieliśmy wyciąć wszystko. Myślę, że są to ostatnie słowa, jakie chce usłyszeć kobieta po obudzeniu się z narkozy, podczas takiej operacji jak moja" - napisała Wątor w mediach społecznościowych. Siedem miesięcy później szablistka musiała przejść operację po zerwaniu więzadeł w kolanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Angelika Wątor wraca do sportu. Głównym celem IO w Paryżu w 2024 roku. "Brakuje niewiele"

Interia poinformowała, że Angelika Wątor w końcu wróci do startów w szermierce. W ten weekend Polka wystąpi w krajowym pucharze w Poznaniu, a w lutym wystartuje w Pucharze Świata w Taszkiencie, czyli stolicy Uzbekistanu. Kolejnym celem są igrzyska europejskie w Małopolsce, które odbędą się od 21 czerwca do 3 lipca w Krakowie. - Chciałabym w nich dobrze wypaść indywidualnie i w drużynie, bo od tej imprezy poczułam, że mogę wygrywać. To by się fajnie zapętliło - powiedziała.

Angelika Wątor zdradziła, że z powodu problemów zdrowotnych straciła aż dziewięć kilogramów. - Spadła mi tkanka tłuszczowa i rozbudowywałam suchy mięsień. Wychodziło zatem na to, że przy ciężkich treningach zbierałam wodę w organizmie. Teraz pierwszy raz od bardzo dawna, czuję się wypoczęta. Mam idealną wagę. Uważam, że u mnie bardzo mocno działa psychosomatyka i te kontuzje oraz choroby chciały mnie trochę przystopować, bo robiłam to wszystko źle - dodała szablistka.

- Ostatnich kilkanaście miesięcy nie było kolorowe. W tym czasie jednak odpoczęłam i nabrałam dystansu do wszystkiego. Nigdy nie byłam wyłączona na tak długo ze sportu. Po tak poważnej operacji kolana potrzeba było czasu. Konieczna była żmudna praca - wyjaśniła Wątor. Teraz jej głównym celem jest pomoc w awansie polskiej kadry na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. - Brakuje nam naprawdę niewiele, by coś u nas zaskoczyło. Wierzę, że tak się stanie i w Paryżu powalczymy o najwyższe cele - podsumowała.

Angelika Wątor jest utytułowaną polską szablistką, która wygrywała liczne turnieje w ostatnich latach. Do jej największych sportowych osiągnięć zalicza się m.in. drużynowa wygrana w Pucharze Świata w Budapeszcie czy złoty medal na Igrzyskach Europejskich w Baku. Poza tym Wątor jest m.in. wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.