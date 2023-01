"Złote dzieci" w centrum skandalu. 10 zawodników objętych śledztwem ws. ustawiania spotkań

Przez świat snookera przeszło ostatnio spore trzęsienie ziemi. Media od jakiegoś czasu informowały, że reprezentanci Chin mogą zostać zawieszeni za ustawianie meczów. 18 stycznia Światowy Związek Zawodowego Bilarda i Snookera (ang. The World Professional Billiards and Snooker Association; WPBSA) wydał oficjalne oświadczenie, w którym potwierdził, że mogło dojść do karygodnego pogwałcenia przepisów.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Wielki skandal w świecie snookera

Gracze są obecnie zawieszeni w uczestnictwie i rywalizacji w World Snooker Tour oraz innych wydarzeniach zarządzanych przez WPBSA. Zawieszenie obowiązuje do czasu zakończenia przesłuchań i rozstrzygnięcia kwestii ustawiania spotkań. Sprawa została skierowana do Niezależnego Sądu Dyscyplinarnego. Nadal oficjalnie nie ustalono miejsca ani dokładnej daty rozprawy. Wszystkim oskarżonym może grozić nawet dożywotnia dyskwalifikacja.

Tak prezentuje się pełna lista 10 reprezentantów Chin, których dotyczy oświadczenie:

Liang Wenbo został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów i nakłanianiem graczy do ustawiania spotkań w World Snooker Tour, próbę utrudniania dochodzenia i brak współpracy z WPBSA.

został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów i nakłanianiem graczy do ustawiania spotkań w World Snooker Tour, próbę utrudniania dochodzenia i brak współpracy z WPBSA. Li Hang został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów i nakłanianiem graczy do ustawiania meczów w World Snooker Tour, próbę utrudniania śledztwa i obstawianie meczów snookera.

został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów i nakłanianiem graczy do ustawiania meczów w World Snooker Tour, próbę utrudniania śledztwa i obstawianie meczów snookera. Lu Ning został oskarżony o ustawianie meczu i zajmowanie się ustawianiem meczów oraz zbliżanie się do innego gracza w celu ustawienia meczu w World Snooker Tour, oraz próbę utrudniania śledztwa.

został oskarżony o ustawianie meczu i zajmowanie się ustawianiem meczów oraz zbliżanie się do innego gracza w celu ustawienia meczu w World Snooker Tour, oraz próbę utrudniania śledztwa. Yan Bingtao został oskarżony o ustawianie meczów w World Snooker Tour i obstawianie snookera.

został oskarżony o ustawianie meczów w World Snooker Tour i obstawianie snookera. Zhao Xintong został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów w World Snooker Tour i obstawianie snookera.

został oskarżony o zajmowanie się ustawianiem meczów w World Snooker Tour i obstawianie snookera. Zhang Jiankang został oskarżony o ustawianie meczu w World Snooker Tour, niezgłaszanie podejść do ustawiania meczów i obstawianie meczów snookera.

został oskarżony o ustawianie meczu w World Snooker Tour, niezgłaszanie podejść do ustawiania meczów i obstawianie meczów snookera. Chen Zifan został oskarżony o ustawianie meczów w World Snooker Tour.

został oskarżony o ustawianie meczów w World Snooker Tour. Chang Bingyu i Zhao Jianbo zostali oskarżeni o ustawienie meczu w World Snooker Tour

i zostali oskarżeni o ustawienie meczu w World Snooker Tour Bai Langning został oskarżony o udział w ustawianiu meczu w World Snooker Tour.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Szczególnie niespodziewane w tym zestawieniu są nazwiska Zhao Xintonga oraz Yana Bingtao. Pierwszy z nich zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu najlepszych graczy, a drugi sklasyfikowany jest na 16. pozycji. Obaj od dawna są uznawani za "złote dzieci" chińskiego snookera. Świadczą o tym ich osiągnięcia. Xintong w sezonie 2021-2022 zdobył Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, a Bingtao zanotował świetne zawody podczas Riga Masters w 2015 roku, kiedy reprezentował Chiny B na mistrzostwach świata wraz z Zhou Yuelongiem. Duet nastolatków pokonał Szkocję i wygrał cały turniej.