Media: CANAL+ Polska zamierza zainwestować w "Kanał Sportowy"

"Kanał Sportowy" to projekt założony przez Krzysztofa Stanowskiego, Mateusza Borka, Tomasza Smokowskiego i Michała Pola pod koniec 2019 roku. W serwisie YouTube zaczął działać w marcu 2020 roku i do tej pory zgromadził ponad 935 tysięcy subskrybentów. Jego rozwój zainteresował inwestorów, a według doniesień spółkę mediową CANAL+ Polska.

CANAL+ Polska może zainwestować w "Kanał Sportowy"

Serwis "Press" powołując się na informatora, przekonuje, że "CANAL+ Polska finalizuje już zakup udziałów w Kanale Sportowym". Nie wiadomo jednak jak dużej części pakietu inwestycyjnego ma dotyczyć transakcja. - CANAL+ zależy na dotarciu do nowej, młodszej grupy odbiorców, a Kanał Sportowy im to zapewni - tłumaczy jeden z rozmówców. Ani szefowie "Kanału Sportowego", ani prezes CANAL+ nie odnieśli się jednak do doniesień.

Obecnie na "Kanale Sportowym" pojawiają się reklamy CANAL+, a widzowie otrzymują specjalną ofertę na zakup dostępu do serwisu streamingowego należącego do telewizji.

Co ciekawe, w zeszłym tygodniu o potencjalnej transakcji informował skonfliktowany z Krzysztofem Stanowskim Marcin Najman. - Krzysiu, czy sprzedajecie Kanał Sportowy Canalowi+ ??? - pisał na Twitterze zawodnik MMA. Ponadto Najman zarzucał właścicielowi "Kanału Sportowego" rodzinne powiązania z jednym z członków zarządu CANAL+.