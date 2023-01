Szwedzi mają swojego Pawła Fajdka. Tylko że ten zachował się zupełnie inaczej

Ponad tydzień temu poznaliśmy wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2022 roku. Zasłużenie wygrała Iga Świątek, która wyprzedziła Bartosza Zmarzlika i Roberta Lewandowskiego. Jeszcze w trakcie gali swoje niezadowolenie z zajętego dziewiątego miejsca wyraził Paweł Fajdek. - Chyba muszę przestać wygrywać, bo im więcej zdobywam tytułów, tym niższe miejsce zajmuje - rzucił pół żartem, pół serio odbierając statuetkę.

Armand Duplantis "szwedzkim Pawłem Fajdkiem". Kibice też go nie docenili

Tuż po zakończeniu gali Fajdek gratulował Idze Świątek, ale przyznał, że siebie samego umieściłby na drugim miejscu. - Jestem pięciokrotnym mistrzem świata i czegoś takiego w Polsce nie było. Na świecie jest tylko jeden człowiek, który miał tego więcej: Serhij Bubka. Na trzecim miejscu widziałbym Dawida Kubackiego, bo wywalczył medal olimpijski - wyliczał.

Armand Duplantis w 2022 roku wygrał wszystko, co tylko mógł. Szwedzki lekkoatleta zdobywał złoto na mistrzostwach świata, halowych mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy. Ustanowił przy tym rekordy świata w skoku o tyczce, ale to było za mało, żeby znaleźć się na podium w szwedzkim plebiscycie na sportowca roku.

Pierwsze miejsce, nagroda za występ roku i statuetka Jerringa (dla najlepszego męskiego sportowca) powędrowały do łyżwiarza szybkiego Nilsa van der Poela (dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego z Pekinu), drugi był Henrik von Eckerman (mistrz świata w jeździectwie), a podium uzupełnił kierowca wyścigowy Marcus Ericsson (zwycięzca wyścigu Indy 500). To ci sportowcy awansowali do ostatniego etapu plebiscytu, po tym, jak Duplantis odpadł w jednym z wcześniejszych.

- Nie mam na co narzekać. Nils zasłużył na wszystko, co wygrał. Wrócę do domu i będę zadowolony - mówił z klasą Duplantis podczas poniedziałkowej gali. - To był trudny rok dla skoków o tyczce. Mogę nadal wysoko skakać, ale dalej nie będę miał szans na statuetki, jeśli Nils będzie osiągał takie wyniki - dodawał 23-latek ze śmiechem.

Swoją teorią w sprawie braku wygranej Duplantisa podzielił się jego agent, Daniel Wessfeldt. - Jeśli wygrywasz za dużo, to później nie otrzymujesz niczego. Podobnie było, gdy Annika Sorenstam, kiedyś najlepsza golfistka świata, nie była nawet nominowana. To wygląda, jakby ludzie myśleli, że "jest za dobra, zarabia za dużo pieniędzy" i tak dalej. Myślę, że w Szwecji musi się coś zmienić.