Media: Jorge Ballesteros popełnił samobójstwo. Mistrz świata miał 39 lat

Jorge Ballesteros został znaleziony ranny w swoim pojeździe zaparkowanym w centrum handlowym w Madrycie. Miał ranę postrzałową głowy. Natychmiast został przewieziony do szpitala, ale niestety, jego życia nie udało się uratować. "Marca" powołując się na źródła policyjne informuje, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Zostawił żonę i dwójkę dzieci.

Tragedia w Hiszpanii. Mistrz świata w strzelectwie popełnił samobójstwo

Jorge Ballesteros zawodowo był policjantem, ale brał udział również w zawodach strzeleckich i odnosił duże sukcesy. W 2017 roku został mistrzem świata, trzy razy sięgał po mistrzostwo Europy, aż 17 razy wygrywał mistrzostwa Hiszpanii. Do tego dorzucił triumfy w innych zawodach.

Krótki komunikat odnośnie śmierci mistrza opublikowała tamtejsza federacja. "RFEDETO wyraża swoje przygnębienie z powodu strasznej straty wspaniałego strzelca i wyjątkowego człowieka, dżentelmena w sporcie i w życiu" – czytamy w wiadomości, którą cytuje "Marca". Prezes organizacji, Miguel Francés, złożył kondolencje rodzinie i wyraził rozpacz po stracie "wielkiego sportowca" i "wyjątkowego człowieka". "Zawsze będziemy mieć światło jego wiecznego uśmiechu" – powiedział Francés.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.