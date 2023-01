Oszukał prawie osiem tysięcy osób na 84 mln euro. Gwiazdy sportu straciły fortunę

Dziennik "Blesk" podaje, że wspominany Jiri Kubicka w latach 2012-2017 namawiał m.in. czeskie gwiazdy sportu do zainwestowania w licencję na program komputerowy, który miał wyliczać możliwości biznesowe na pozagiełdowym rynku walutowym. Ofiary zapewniano, że inwestycja zwróci się błyskawicznie, a algorytm zagwarantuje właściwie nieograniczone zyski. Oprócz sportowców w ten "biznes" zainwestowali m.in. aktorzy, lekarze, prawnicy, a nawet doradcy finansowi. W sumie lista zawiera aż... 7801 nazwisk.

Jiri Kubicka nie miał żadnego programu. Zabezpieczone środki nie wystarczą na pokrycie wyrządzonych szkód

Jako pierwszy na "biznes" Jiriego Kubicki uwagę zwrócił Czeski Bank Narodowy, który obserwował go od 2014 roku. Trzy lata później policja aresztowała Kubickę. Gdy sprawą zajęły się policja i prokuratura podczas przeszukania siedziby firmy odkryto, że biznesmen tak naprawdę nie miał żadnego programu do wyliczania możliwości biznesowych, a on sam jest oszustem. Majątek Kubicki został zamrożony, ale funkcjonariusze oceniają, że zabezpieczone środki pokryją nie więcej niż jedną trzecią szkód, które wyniosły ok. 84 miliony euro.

Praski dziennik "Hospodárské noviny" podaje, że naciągacz został teraz skazany na osiem lat więzienia za wyłudzenia od prawie ośmiu tysięcy inwestorów. Ponadto otrzymał grzywnę w wysokości dziewięciu milionów koron (ok. 350 tys. euro) i dziesięcioletni zakaz kierowania firmami. Stracił również część swojego majątku osobistego: np. zegarek Breitling 1884, dziesiątki luksusowych piór Mont Blanc i setki tysięcy funduszy, które policja zabezpieczyła na rachunkach w koronach, dolarach i euro.

Gwiazdy czeskiego hokeja na lodzie i innych sportów dały się nabrać

Wśród ofiar inwestycji znalazły się m.in. byłe i obecne gwiazdy czeskiego hokeja na lodzie Dusan Salficky (brązowy medalista olimpijski z 2006 roku), Petr Vampola (mistrz świata z 2010 roku i brązowy medalista z 2011), Tomas Vlasak (trzykrotny mistrz świata), a nawet były szef hokejowej ekstraligi i dwaj selekcjonerzy hokejowej reprezentacji Czech.

Według wykazu nazwisk ofiar, który jest częścią protokołu sądowego, jednej z najwyższych wpłat na "inwestycję" dokonał Dominik Hasek, mistrz olimpijski z 1998 roku i brązowy medalista z 2006 oraz najlepszy bramkarz NHL w latach 1995-1999. Z raportu wynika, że uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii światowego hokeja na lodzie Hasek, zainwestował ok. 251 tysięcy euro, a dzięki temu, że otrzymał wypłatę z systemu inwestycyjnego, ostatecznie stracił ok. 219 tysięcy euro.

Inne znane postacie z czeskiego sportu, które dały się nabrać, to Martin Koukal (biegacz narciarski, mistrz świata w biegu na 50 km stylem dowolnym z 2003 roku), Vavrinec Hradilek (wicemistrz olimpijski w kajakarstwie górskim z 2012 roku), czy himalaista Adam Ondra.

