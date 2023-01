"Nie jestem chora, jestem w ciąży". Mistrzyni Europy wzbudziła sensację swoim biegiem w Niemczech

"To były moje ostatnie zawody na kilka najbliższych miesięcy. Lepszej końcówki roku nie mogłam sobie wymarzyć. To była świetna impreza i niekończąca się zabawa" - napisała na Instagramie dwukrotna mistrzyni Europy w biegu na 3000 m z przeszkodami - Gesa Felicitas Krause. 31 grudnia Niemka wzięła udział w pięciokilometrowym biegu przełajowym, uzyskując czas 17 min 30 sek. Nie byłoby w tym nic szczególnie dziwnego, gdyby nie to, że Krause jest w piątym miesiącu ciąży.

- Nie jestem chora, jestem w ciąży - mówiła Niemka na mecie biegu, który odbył się w Trewirze. - Czułam się bardzo dobrze, co oczywiście było efektem tego, że jeszcze kilka tygodni temu byłam w regularnym treningu. Chociaż w ostatnich dniach dodatkowe kilogramy dawały o sobie znać, to chciałam uzyskać przyzwoity wynik bez dawania z siebie maksimum. Bieganie dało mi wiele pewności siebie na resztę ciąży, ale też na czas po niej - dodała.

- Chcę przekonywać zawodniczki na całym świecie, że ciąża wcale nie musi oznaczać końca kariery. Chcę przecierać szlak, choć wiem, że temat jest bardzo słabo zbadany. Poza tym każda ciąża jest inna. Ja jednak ufam mojemu ginekologowi oraz trenerowi, którego żona osiągała najlepsze wyniki po urodzeniu córki. Sama też doskonale znam swoje ciało, dzięki czemu unikałam kontuzji w trakcie kariery - powiedziała Niemka.

"Można połączyć ciążę z bieganiem"

- Początki były bardzo trudne. Często miałam mdłości, problemy z krążeniem i byłam bardzo zmęczona. Ale od 12. tygodnia wszystko wróciło do normy, dlatego mogłam normalnie trenować. Mój plan zakłada, że pozostanę w dobrej formie do samego porodu. Po nim chcę jak najszybciej wrócić do treningów, ale wiem, że będzie to zależało od wielu czynników. Dziecko jest najważniejsze. Zakładam jednak, że wrócę do zajęć z moją grupą we Frankfurcie i przygotuję się do olimpijskiego sezonu 2024 - zakończyła.

Krause to nie tylko dwukrotna mistrzyni Europy. 30-latka trzykrotnie startowała na igrzyskach olimpijskich, na których zajmowała 7. miejsce w 2012 r., 6. miejsce w 2016 r. oraz 5. miejsce na IO w Tokio. Krause to też dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata z 2015 r. i 2019 r.

- Mam pasję do sportu i wierzę, że mogę połączyć ciążę z bieganiem. Nie sądziłam, że w 22. tygodniu ciąży będę w stanie uzyskać taki wynik. To napawa mnie optymizmem na przyszłość. Z radością wyruszam w najważniejszą podróż mojego życia - podsumowała Krause.