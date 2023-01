Irańska szachistka zdjęła chustę z głowy podczas zawodów. Do kraju już nie wróci

Pod koniec 2022 roku w Iranie wybuchły protesty spowodowane śmiercią 22-letniej Mashy Amiri, która z powodu stroju niezgodnego z irańskimi normami, najpierw została aresztowana przez policję, a później brutalnie pobita, czego skutkiem był zgon. Do protestów przyłączają się kolejne osoby ze świata sportu.

Szachistka ściągnęła chustę i nie wróciła do kraju. Piękny protest Sary Khadem

Pod koniec grudnia w kazachskich Ałmatach odbyły się Mistrzostw Świata FIDE w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, podczas których jedna z szachistek symbolicznie dołączyła do kobiecego protestu w Iranie. Mowa o 25-letniej reprezentantce tego kraju Sarze Khadem. Szachistka jednoznacznie odmówiła obowiązku noszenia chusty podczas zawodów.

Według zagranicznych mediów zawodniczka po tym zdarzeniu miała otrzymać kilka "nieprzyjemnych" telefonów sugerujących, że ma nie wracać do Iranu. 25-latka od razu została objęta w Kazachstanie dodatkowymi środkami bezpieczeństwa.

Po zakończeniu mistrzostw Khademi wraz z mężem Ardeshirem Ahmadim oraz ich synem nie wrócili do Iranu i przenieśli się do Hiszpanii. W ten sposób szachistka prawdopodobnie uniknie konsekwencji zdjęcia hidżabu. "Nasz problem imigracyjny to decyzja rodzinna, nie polityczna. Iran nadal jest naszym pierwszym domem i na pewno wrócimy do Iranu we właściwym momencie" - napisała na Instagramie.

Khadem nie jest pierwszą szachistką, która w ostatnich latach opuściła Iran. Przed nią zrobiły to m.in. Mitra Hejazipour, Ghazal Hakimifard, Atousa Pourkashian i Dorsa Derakhshani. Powrót do kraju, zwłaszcza po incydencie związanym z brakiem hidżabu, mógłby wiązać się z ogromnym ryzykiem poniesienia kary. Za zdjęcie hidżabu irańskim kobietom grozi areszt domowy, a nawet egzekucja. Przykładem sportsmenki, która całkiem niedawno została ukarana za podobny czyn jest Elnaz Rekabi, wspinaczka, która w październiku wystartowała bez chusty na mistrzostwach w Seulu. Po powrocie do domu była zastraszana i umieszczono ją w areszcie domowym.

