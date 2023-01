Finał 88. plebiscytu na sportowca roku. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

2022 rok był bogaty w wydarzenia i sukcesy sportowe reprezentantów Polski na międzynarodowych arenach. Choć najwięcej sukcesów osiągnęła Iga Świątek, to także w innych dyscyplinach kibice mieli powody do radości. Tradycyjnie w pierwszą sobotę stycznia dowiemy się, kto został Sportowcem Roku.

Gala Mistrzów Sportu 2022. Kto zgarnie statuetkę dla Sportowca Roku?

To już 88. edycja plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Polsatu. W gronie nominowanych znalazło się łącznie 32 przedstawicieli kilkunastu dyscyplin. Choć pierwotnie na liście widniało 31 nazwisk (25 nominacji, kilka z nich to kilkuosobowe zespoły), to po udanym mundialu organizatorzy zdecydowali się dopisać do niej Wojciecha Szczęsnego.

O zwycięstwo, ale też miejsce w prestiżowej czołowej "10" plebiscytu walczy odpowiednio: 8 przedstawicieli lekkoatletyki, 3 siatkówki, po 2 wioślarstwa, piłki nożnej, tenisa oraz po 1 przedstawicielu rajdów samochodowych, żużla, pływania, rugby 7, narciarstwa klasycznego, golfa, wspinaczki sportowej, łyżwiarstwa szybkiego oraz koszykówki.

Pełna lista nominowanych w 88. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego":

Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja (wioślarstwo) Paweł Fajdek (lekkoatletyka) Hubert Hurkacz (tenis) Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka) Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe) Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka) Małgorzata Kołdej (rugby 7) Dawid Kubacki (narciarstwo klasyczne) Bartosz Kurek (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Aleksandra Lisowska (lekkoatletyka) Adrian Meronk (golf) Piotr Michalski (łyżwiarstwo szybkie) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto (kajakarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka) Mateusz Ponitka (koszykówka) Kamil Semeniuk (siatkówka) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Adrianna Sułek (lekkoatletyka) Iga Świątek (tenis) Katarzyna Wasick (pływanie) Katarzyna Zdziebło (lekkoatletyka) Bartosz Zmarzlik (żużel) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) - nominowany dodatkowo

Podczas gali przyznane zostaną także nagrody w innych kategoriach m.in. drużyna sportowa, trener czy też wydarzenie roku.

Gala Mistrzów Sportu. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Gala Mistrzów Sportu odbędzie się w sobotę 7 stycznia. Gospodarzami wydarzenia będą Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski. Początek o 20:00. Transmisję przeprowadzą Polsat, a także Polsat Sport. O godzinie 19:00 wystartuje specjalne studio, w którym goście Karoliny Szostak i Bożydara Iwanowa będą m.in. typować swoich faworytów.