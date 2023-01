Znany kulturysta Michał Karmowski w szpitalu. "Życie wystawia mnie na próby"

Michał Karmowski jest bardzo utytułowanym polskim kulturystą i trenerem personalnym. Wielokrotnie zdobywał medale w mistrzostwach Polski. Zajął również piąte miejsce na mistrzostwach świata w Luksemburgu z 2011 roku. Karmowski znany jest także z występów w filmach i serialach takich jak między innymi "Kobiety Mafii 2" oraz "Na sygnale".

Michał Karmowski wylądował w szpitalu

We wtorek Karmowski przekazał niepokojące informacje. Opublikował na Instagramie zdjęcie ze szpitala. Kulturysta nie wyjaśnił jednak powodów, przez które się tam znalazł. Stwierdził jedynie, że w najbliższym czasie będzie unikał ćwiczeń fizycznych.

"Życie jest nieprzewidywalne i często wystawia mnie na próby, ale tylko po to abym był coraz silniejszy i coraz bardziej świadomy pewnych rzeczy. Wczoraj zamknąłem pewien etap swojego życia, który kochałem tak samo jak kiedyś startowanie w zawodach, ale przede mną nowy i być może jeszcze lepszy. Przynajmniej bardzo w to wierzę i zrobię wszystko aby tak było! Bo jak nie ja to kto? Ps: Przez jakiś czas będę wyłączony od zadań fizycznych dlatego jeszcze bardziej skupię się na rozwoju osobistym, pisaniu dla Was merytorycznych artykułów, nauce angielskiego i rozpisek diet" - napisał Karmowski.

Wielu fanów zastanawia się, co dolega kulturyście. Swoje zdanie na ten temat przedstawił Rafał Stańczyk z TVP. "Rozumiem, że jednak kręgosłup się odezwał. Dużo zdrowia, szybkiego powrotu do formy" - czytamy. Jeden z użytkowników podejrzewa, że Karmowski mógł doznać zawału serca. "Patrząc na obładowanie wenflonowe to zawał chyba" - napisał.

Komentujący licznie przekazywali Karmowskiemu życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrówka" - napisał kulturysta i zawodnik MMA Robert Burneika. "Wracaj do zdrowia", "Jestem z tobą", "Trzymaj się zdrowo" - czytamy w dalszych komentarzach.

Karmowski uspokoił fanów i przekazał, że czuje się już lepiej. - Mój organizm szybko się regeneruje. Jestem już odłączany od większości aparatury, ale jutro mam jeszcze jeden zabieg. Jestem dobrej myśli i wierzę, że uda mi się do końca tygodnia opuścić szpital - powiedział.

