W sklepach puste półki. Polacy mają nową świąteczno-noworoczną rozrywkę. Fenomen

Michael Smith został mistrzem świata PDC. Pierwszy raz w karierze, po genialnym finale z Michaelem van Gerwenem i legu, który przejdzie do historii darta - dyscypliny, która rok w rok podbija Polskę w okresie świąteczno-noworocznym.

Był drugi set, 32-letni Smith i 33-letni van Gerwen mieli szansę skończyć partię w dziewięciu lotkach, czyli minimalnej liczbie do uzyskania niezbędnych 501 punktów. Holender pomylił się na ostatniej lotce, ale tuż po nim do tarczy podszedł Anglik i wyzerował licznik dziewiątą lotką, trafiając podwójną 12. - To najlepszy leg w historii! I to nie tylko mistrzostw świata - krzyczeli komentatorzy TVP Sport, a wideo z niebywałym wyczynem Anglika błyskawicznie obiegło świat:

- To było niesamowite, niewiarygodne. Rozmawialiśmy o tym legu już na backstage'u pomiędzy setami - mówił tuż po meczu wzruszony Smith. Wyglądał, jakby nie wierzył w to, czego dokonał. Bo o ile przed meczem można było spodziewać się, że to Anglik zostanie mistrzem świata, to nikt nie mógł przewidzieć takiego lega i takiej historii w finale. - Kwintesencja i piękno darta - mówi Sport.pl Kuba Łokietek, komentator i ekspert, który na antenie TVP Sport komentował mistrzostwa świata. A jaki był to turniej? Jak będziemy go wspominać? - Jeśli chodzi niespodzianki i emocje to bardzo ubogi. Ale poziom sportowy, zwłaszcza w tych dalszych fazach, był naprawdę bardzo dobry - uzupełnia.

Dart podbija Polskę

Finał Smitha z van Gervenem był ukoronowaniem długiego i wyczerpującego turnieju, który z meczu na mecz gromadził coraz więcej widzów przed telewizorami. Głównie w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, ale również w Polsce. Bo choć nie mamy w tym sporcie wielkich sukcesów i tradycji, to coroczne mistrzostwa świata podbijają nasz kraj. - Ludzie między świętami a sylwestrem często szukają czegoś w telewizji. Jest sporo wolnego, jest czas na pstrykanie po kanałach. I tak niektórzy trafiają na darta: popatrzą chwilę z ciekawości, a że zasady nie są skomplikowane, to już po chwili mogą świadomie emocjonować się rywalizacją. Do tego mistrzostwa mocno kojarzą się ze świętami. PDC (Professional Darts Corporation - red.) od lat je tak sprzedaje, a to marketingowy strzał w dziesiątkę - wyjaśnia Kuba Łokietek.

Ale to nie do końca wyjaśnia fenomen darta. - Ktoś mi kiedyś powiedział, że odnosi sukces, bo jest oparty na prymitywnych emocjach: trafi czy nie trafi? I tak przy każdej lotce. Coś w tym jest, ale ja do składowych sukcesu dodałbym, że widzowie oglądający tę dyscyplinę czują, że i oni mogliby ją uprawiać: stanąć przed tarczą i rzucać. To oczywiście później nie jest takie proste jak w telewizji, ale jest możliwe. Wystarczą lotki, tarcza, odrobina matematycznych umiejętności i można grać - zauważa komentator.

Sukces darta polega też na tym, że nigdy nie był i nie chciał być sportem pełnym patosu. To prosta i emocjonująca rozrywka, która cały czas graniczy z zabawą. - Sprzedawanie rywalizacji i emocji w darcie jest zupełnie inne niż w pozostałych dyscyplinach. Często ze śmiechem i przekąsem, czego najlepszym przykładem są słuchawki Gerwyna Price'a. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia w innych dyscyplinach, a w darcie - jak najbardziej - opowiada Łokietek.

Walijczyk podczas jednego z setów ćwierćfinałowego starcia założył na uszy wielkie słuchawki. Wszystko po to, aby odciąć się od kibiców. Lider rankingu ostatecznie przegrał z Gabrielem Clemensem, a kibice na Twitterze pisali, że jego zachowanie to "cyrk dekady". Ale raczej z sympatią, aniżeli złością na Price'a.

"Zawodnicy nie przestali pić alkoholu"

Historii nie do pomyślenia w innych sportach jest w darcie więcej. Jeszcze kilka lat temu zawodnicy często wychodzili na scenę z piwem, papierosem, a po meczach ruszali do baru razem z kibicami. - Nie będę rzucał nazwiskami, ale zawodnicy nie przestali pić alkoholu. To się po prostu dzieje. Nie na taką skalę, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy większość graczy piła lub paliła w trakcie meczu, ale używki wciąż są obecne wśród zawodowców. Teraz po prostu piją na backstage'u. Alkohol został wycofany ze sceny, żeby dart mógł dotrzeć nie tylko do wielbicieli piwa, ale też do ludzi szukających sportowych emocji - tłumaczy Kuba Łokietek.

Piwo to jednak stały element relacji z mistrzostw świata w darcie, które co roku odbywają się w Londynie. W Alexandra Palace nie ma tylko trybun, na sali ustawione są przede wszystkim stoły, a na nich kufle pełne piwa. - To ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony zabawa jest przednia, ludzie traktują mistrzostwa świata w darcie trochę na zasadzie wyjścia na miasto, ale z drugiej - nie brakuje różnych incydentów: wulgarnych przyśpiewek czy przeszkadzania w grze - wyjaśnia komentator TVP Sport.

Puste półki w sklepach

Szczyt tego szaleństwa przypada co roku między świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem. - Pamiętam mistrzostwa świata na przełomie 2020 i 2021 roku. To był jeden wielki darterski boom! W sklepach nie było tarcz, nie było lotek, a półki ze sprzętem do darta świeciły pustkami. Wtedy sprzedawcy kompletnie nie spodziewali się takiego zainteresowania. Teraz jest lepiej. Sklepy wyciągnęły wnioski, są przygotowane, ale w niektórych i tak widać puste półki w trakcie mistrzostw świata. To pokazuje o jak dużym zainteresowaniu mówimy - cieszy się Łokietek.

Ale gdy pytamy o przyszłość polskiego darta, już takim optymistą nie jest. - Nie chcę mówić, że Polak walczący o mistrzostwo świata to nierealna wizja, bo w sporcie, a zwłaszcza w darcie wszystko się może zdarzyć, ale będzie to bardzo, bardzo trudne. Sebastian Białecki jest talentem, który może zajść wysoko, ale na świecie są jeszcze lepsi gracze młodego pokolenia, jak chociażby 21-letni Josh Rock z Irlandii Płn. On doszedł w tych mistrzostwach świata aż do 1/8 finału, Sebastian odpadł po pierwszym meczu. Mamy oczywiście Krzysztofa Ratajskiego, pamiętny ćwierćfinał mistrzostw świata sprzed dwóch lat, ale później jego forma nie została potwierdzona na dużych scenach. Dlatego na razie nie widać u nas zawodnika, który mógłby walczyć o mistrzostwo świata czy być w TOP 5 światowego rankingu. W darcie stosunkowo łatwo nagle wystrzelić z formą, ale dużo trudniej ją utrzymać. Obawiam się, że na polską wersję Michaela Smitha jeszcze trochę poczekamy - kończy Kuba Łokietek.