Kosmiczna gra w finale MŚ w darcie. "To się nie dzieje! Najlepszy leg w historii"

- To jest szalone! - wykrzykiwał komentator Sky Sport w trakcie trzeciego lega drugiego seta finału mistrzostw świata w darta. Partia, jaką rozegrali Anglik Michael Smith oraz Holender Michael van Gerwen przeszła do historii tej dyscypliny, a wielu już zdążyła okrzyknąć tego lega najlepszym w historii MŚ.

Już od początku mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Van Gerwen wygrał pierwszego seta 3:1, odbierając liczniki Smithowi w trzecim legu. Obaj zawodnicy popisali się w nim kilkoma rzutami 140 i 180-punktowymi. Ich gra stawała się jednak coraz lepsza i już w drugim secie obaj weszli na kosmiczny poziom.

W pierwszym rzucie Van Gerwen zdobył 180 punktów, trzykrotnie trafiając w potrójną dwudziestkę. Tym samym odpowiedział mu Smith. W drugiej serii van Gerwen zdobył 177 punktów, trafiając dwa razy w potrójną dwudziestkę oraz raz w potrójną dziewiętnastkę. Smith nie dał za wygraną, powtarzając 180-punktową kolejkę. "Nie można, no nie można w ten sposób! Smith rzucił sześć pierwszy lotek perfekcyjnie, a może nie mieć nic!" - wykrzykiwał komentator TVP Sport.

Kosmiczny leg w finale MŚ w darta

Obaj zawodnicy mogli skończyć lega dziewięciu rzutach, co jest najmniejszą możliwą liczbą do uzyskania niezbędnych 501 punktów. Kiedy robi to jeden zawodnik, eksperci, komentatorzy i eksperci szaleją. We wtorek tę szansę miał i Holender, i Anglik, co jeszcze mocniej podniosło rangę tego lega.

Van Gerwen zmarnował jednak wielką szansę. Holender w ostatniej serii zgodnie z planem dwukrotnie trafił potrójną dwudziestkę, ale zawiódł go ostatni z trzech rzutów. By skończyć lega, van Gerwen potrzebował podwójnej dwunastki, ale jednak zamiast w nią, trafił obok.

"To się nie dzieje, to się nie dzieje!" - komentowali rozentuzjazmowani eksperci TVP. "Ten leg ma wszystko, by stać się najlepszym w historii. I to nie tylko mistrzostw świata" - dodawali.

Smith szansy nie zmarnował. Potrójna dwudziestka, potrójna dziewiętnastka oraz podwójna dwunastka sprawiły, że Smith wygrał lega, a kibice zgromadzeni w londyńskim Alexandra Palace oszaleli z radości. "Tak jest! Co to był za finisz Michaela Smitha! Co my tu przed chwilą zobaczyliśmy?! To jest kolejny kawałek tego sportu! Takie legi zostają na zawsze w pamięci, byliśmy świadkami wielu rzeczy, ale teraz to była prawdziwa historia!" - krzyczeli komentatorzy.

W mistrzostwach świata udział wziął Polak - Krzysztof Ratajski. 45-latek odpadł w 3. rundzie po porażce 1:4 z Belgiem Dimitrim Van den Berghiem. Pogromca Polaka doszedł aż do półfinału, gdzie w poniedziałek przegrał 0:6 z van Gerwenem.