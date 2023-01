Szachowej arcymistrzyni grozi więzienie. Postanowiła nie wracać do kraju po MŚ

W dniach 26-31 grudnia 2022 roku w Ałmatach odbyły się mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych. W turnieju wziął udział m.in. Jan-Krzysztof Duda, który ostatecznie zajął 13. miejsce w szachach szybkich. Jednocześnie na mistrzostwach nie zabrakło gestów solidarności reprezentantów Iranu z protestującymi w kraju, jak to było też przy okazji piłkarskiego mundialu w Katarze.

"Khadem odczuwa prawdziwy strach"

W trakcie piłkarskiego mundialu reprezentanci Iranu nie śpiewali hymnu na znak jedności z trwającymi w kraju protestami antyrządowymi. Mowa o protestach, które wywołała śmierć 22-letniej Mahsy Amini. Z tego powodu "rodzinom irańskiej drużyny piłkarskiej grożono więzieniem i torturami, jeśli zawodnicy nie będą 'zachowywać się' przed wtorkowym meczem z USA" - napisała na Twitterze dziennikarka CNN, Natasha Bertrand.

Z kolei na mistrzostwach świata w szachach występowała irańska arcymistrzyni, Sara Khadem. 25-latka podczas turnieju grała z rozpuszczonymi włosami, bez hidżabu, za co może jej grozić kara więzienia, jeśli wróciłaby do ojczyzny. Z tego powodu po turnieju udała się do Hiszpanii.

Iranka potwierdziła decyzję o udaniu się na Półwysep Iberyjski norweskiemu portalowi NRK. Jednocześnie nie chciała szerzej zabierać głosu w tej sprawie.

- To szczególny czas w Iranie, w którym trwają antyrządowe demonstracje. W tym kraju kobiety mają obowiązek zakrywania włosów. Jeśli tego nie zrobią, to grozi im więzienie. Aktualnie w Iranie ponad 14 tysięcy osób zostało uwięzionych za udział w demonstracjach. Jest to więc najwyraźniej prawdziwy strach, który odczuwa Khadem - analizuje dla NRK iranoznawca, Marianne Hafnor Boe.

Wcześniej słynny przypadek irańskiej reprezentantki, która zrezygnowała z hidżabu dotyczył Elnaz Rekabi. Choć nie jest zawodniczką światowej czołówki we wspinaczce sportowej, przez Iranki i Irańczyków została uznana za symbol rewolucji na rzecz praw kobiet. Podczas jesiennych zawodów w Seulu, zdecydowała się ona wystartować bez hidżabu zakrywającego włosy, co szybko zostało uznane za niesubordynację wobec irańskich władz oraz symbol wsparcia dla protestujących. Na początku grudnia pojawiły się doniesienia, że jej dom został zniszczony przez irańskie służby.