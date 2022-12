Ogarnęło ich szaleństwo. Ten sport umiera, ale wydają miliardy na nowych zawodników

W Ameryce to dopiero mają inflację. Wydatki na tzw. wolnych agentów w lidze MLB wzrosły rok do roku z 1,9 miliarda do 2,9 miliarda dolarów w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jak na - rzekomo - umierający sport baseball i okołosportowy biznes kręci się całkiem nieźle.

