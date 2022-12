Zapadł wyrok ws. próby zabójstwa Ortiza. Nawet 30 lat więzienia

David Ortiz był ikoną Boston Red Sox - drużyny, w której grał przez 14 sezonów aż do 2016 r. i z którą trzy razy wygrał mistrzostwo MLB. 9 czerwca 2019 r. został postrzelony w plecy podczas imprezy w nocnym klubie w stolicy Dominikany - Santo Domingo. Baseballista natychmiast trafił do szpitala, a następnie został przeniesiony do Bostonu, gdzie był czterokrotnie operowany. Na szczęście przeżył. Po wszystkim uznał, że sam zapłaci za dochodzenie, aby dowiedzieć się, co właściwie się stało. Zatrudnił w tym celu byłego komisarz bostońskiej policji Eda Davisa.

Są wyroki za próbę zabójstwa legendy baseballa

Władze początkowo ustaliły, że rzeczywistym celem ataku był jeden z przyjaciół Ortiza, biznesmen Sixto Fernandez. Zawodnik nie wierzył jednak w taką wersję wydarzeń. "Boston Globe" opublikowało w marcu część swoich ustaleń, z których wynikało, że zleceniodawcą zabójstwa był Cesar Peralta - szef gangu narkotykowego i właściciel nocnych klubów. Miał on czuć się zazdrosny, ponieważ odwiedzającemu jego lokale Ortizowi wszyscy wokół poświęcali więcej uwagi.

Peralta nie przyznał się jednak do zlecenia zabójstwa, a niczego mu nie udowodniono. Trafił natomiast do więzienia w związku z handlem narkotykami. W poniedziałek wieczorem skazano jedynie bezpośrednich sprawców. Łącznie zarzuty usłyszało trzynaście osób. Trzy uniewinniono. Najwyższe wyroki usłyszeli Eddy Feliz i Rolfi Ferreras Cruz. Zostali skazani na 30 lat więzienia za "bezpośredni udział w usiłowaniu zabójstwa". Pozostałych ośmiu skazanych dostało wyroki od pięciu do dwudziestu lat pozbawienia wolności.

Kim jest David Ortiz?

David Ortiz to żywa legenda baseballa. Podczas niemal 20-letniej kariery w MLB występował jedynie w dwóch klubach. Najpierw grał dla Minnesota Twins, a potem przeniósł się do Boston Red Sox. Dominikańczyk trzykrotnie zdobywał z tą ekipą mistrzostwo ligi, a ponadto 10 razy brał udział w meczu gwiazd. W 2017 r. klub zastrzegł jego numer. Od tego roku Ortiz jest także członkiem baseballowej Hall of Fame.