Oto rekord świata w wyciskaniu sztangi na ławce. Kosmos

Dla wielu najważniejszym ćwiczeniem na siłowni jest wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej. Ćwiczący prześcigają się w indywidualnych rekordach i robią wszystko, by je pobić. Z kolei profesjonaliści trenują latami, by chociaż zbliżyć się do rekordów świata - a te wyglądają naprawdę imponująco.

