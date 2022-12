Krzysztof Ratajski awansował do kolejnej rundy MŚ w darcie. Polak miał duże problemy

Reprezentant Polski był zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Najlepszy polski zawodnik darta zajmował przed spotkaniem II rundy 18. lokatę w rankingu światowym, podczas gdy jego rywal plasował się dopiero na 83. pozycji. Nie przeszkodziło mu to jednak, aby napsuć krwi naszemu reprezentantowi.

Ratajski wygrał pewnie. Problemów jednak nie brakowało

Ratajski źle wszedł w spotkanie z Holendrem, przegrywając pierwszego lega przy swoim serwisie. Szybko jednak wrócił na odpowiednie, kończąc premierowego seta wynikiem 3-1. Druga odsłona została totalnie zdominowana przez Jansena. Holender bezbłędnie wykorzystywał swój serwis, ale również udało mu się przełamać Ratajskiego, kończąc drugą odsłonę bez straty lega. "Polski Orzeł" wrócił do gry dopiero w trzecim secie. 45-latek bardzo dobrze serwował, a ponadto zdobył podanie przeciwnika w ostatnim legu tej partii. Ostatnia część tego meczu to już dopełnienie formalności przez Polaka. Przełamanie holenderskiego dartera w pierwszym legu dało prostą drogą do zwycięstwa całego seta. I tak też się stało. Ratajski pokonał Jansensa 3-1 i awansował do trzeciej rundy tego prestiżowego turnieju.

- Ten mecz nie był dla mnie łatwy - mówił po spotkaniu polski zawodnik. Początek był trudny. Później były momenty, w których wyglądałem lepiej, jednak to nie był dobry mecz. Ale jestem szczęśliwy. Wygrałem i to jest najważniejsze. Jestem pewny, że zagram lepiej w przyszłych fazach tego turnieju.

- Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Tamten rok był słaby w moim wykonaniu. Spodziewałem się dobrego meczu z Dimitrim. Jestem pewny, że jestem w stanie grać lepiej, niż zrobiłem to w tym meczu. Teraz mam kilka dni, aby odpocząć. Święta spędzę w domu z rodziną i wrócę silniejszy - spuentował Ratajski.

W następnym spotkaniu (1/16 finału) 45-latek stanie do jeszcze trudniejszego wyzwania. Naprzeciwko polskiego zawodnika pojawi się reprezentant Belgii, numer 15 rankingu światowego, Dimitri Van Den Bergh. Mecz odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 grudnia.