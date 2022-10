Polak wyłowił suma giganta. Ta rzeka słynie z takich okazów

W przeszłości wielu polskich wędkarzy mogło się pochwalić złowieniem sumów, których długość przekraczała dwa metry. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Dla wielu polowanie na ten gatunek jest prawdziwą pasją i w poszukiwaniu rekordowych okazów postanawiają podróżować po Europie.

Polak złowił ogromnego suma. Do rekordu zabrakło niewiele

Na taki ruch zdecydował się mieszkaniec Jaworzna, który udał się nad rzekę Pad, płynącą na północy Włoch. Jak informuje portal jaw.pl, około 19:30 zarzucona wędka zasygnalizowała branie. Walka z rybą była bardzo wymagająca i trwała około godziny. Okaz był tak duży, że wędkarz nie zdołał wyciągnąć go na brzeg i był zmuszony wypłynąć na pontonie. Złowiony sum mierzył 243 centymetry i ważył aż 120 kilogramów. Ryba po zmierzeniu została wypuszczona z powrotem do wody.

Mieszkaniec Jaworzna jest bardzo dumny ze swojego osiągnięcia. - Sum okazał się jednym z największych, jakie zostały złowione w tym okresie we Włoszech, a także jednym z największych złowionych sumów w Europie w tym roku. Uczucie, jakie towarzyszy takiej chwili jest nie do opisania - powiedział w rozmowie z portalem jaw.pl

Mimo tak wielkich rozmiarów, sum złapany przez polskiego wędkarza nie jest największym, jakiego złowiono w Europie. Rekord należy do Dino Ferrariego, którego ryba mierzyła 267 centymetrów i ważyła 127 kilogramów. Co ciekawe, wędkarz również złowił go w rzece Pad. Z kolei największego suma w Polsce wyłowił Mateusz Kalkowski. Ryba miała 261 centymetrów.

Sum europejski jest największą rybą zamieszkującą rzeki i jeziora na naszym kontynencie. Może osiągnąć długość trzech metrów i ważyć ponad 100 kilogramów. Jest drapieżnikiem i żywi się głównie innymi rybami, ale starsze osobniki mogą także polować na ssaki i ptaki wodne. Szacuje się, że może żyć ponad 80 lat.

