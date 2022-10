W jego ogrodzie znaleziono szczękę byłej żony. Makabra

Ian Baunach to były amerykański żołnierz piechoty morskiej i fanatyk kulturystyki. Mężczyzna po raz pierwszy został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku za awanturowanie się w domu byłej żony, Katie Baunach, jednak wyszedł za kaucją wynoszącą 25 tys. dolarów. Naruszył tym samym zakaz zbliżania się do kobiety i ich dzieci, wydany przez sąd we wrześniu 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska rozmawia z gigantem. Hitowy mecz na horyzoncie

Amerykański fanatyk kulturystyki zatrzymany. Mężczyźnie grozi nawet kara śmierci

Kolejne wydarzenia z Baunachem w roli głównej miały się odbyć 29 września tego roku. W tym dniu jego była żona była widziana po raz ostatni, gdy udała się do byłego żołnierza w celu odzyskania rzeczy osobistych. Po tej wizycie słuch po niej zaginął i kobieta została uznana za zaginioną. Na następny dzień do domu mężczyzny udali się policjanci, którzy dostrzegli na podjeździe samochód kobiety. Baunach dwukrotnie odmówił wpuszczenia funkcjonariuszy do środka.

To spowodowało, że za trzecim razem policjanci pojawili się u niego z nakazem przeszukania. Oględziny wykazały oznaki walki, rozbite lustro oraz zatarte ślady krwi w domu oraz w bagażniku samochodu Baunacha. Dodatkowo na posesji mężczyzny zostało znaleziono palenisko, w którym policjanci dostrzegli ludzką szczękę.

"Nie uwierzysz, ile mają lat". Fabiański w wyjątkowym rankingu

Największym dowodem przemawiającym za winą Baunacha są jednak znaleziona w jego sejfie broń i 13 tłumików oraz obrączka i pierścionek zaręczynowy jego byłej żony. Mężczyzna kwestionuje wszystkie znalezione dowody. Te nie pozostawiają złudzeń, że były żołnierz dopuścił się makabrycznej zbrodni. Obecnie przebywa on w areszcie i oczekuje na proces. Jeżeli sąd uzna go za winnego, Baunachowi grozi kara śmierci.

Były piłkarz Legii zażartował sobie z Rosjan. "To byłoby wydarzenie"